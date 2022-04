Intel przeszkoli uczniów szkół rolniczych ze sztucznej inteligencji

Firma Intel zorganizuje w szkołach podległych resortowi rolnictwa programy szkoleniowe poświęcone zastosowaniu sztucznej inteligencji w rolnictwie - przewiduje porozumienie zawarte między ministerstwem a firmą Intel - poinformowało w środę ministerstwo rolnictwa.

Autor: PAP

Data: 27-04-2022, 14:20

Intel przeszkoli uczniów szkół rolniczych z zakresu sztucznej inteligencji /fot. Shutterstock

W środę porozumienie o współpracy podpisali: wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz wiceprezes Data Center & AI Group w Intelu Bartosz Ciepluch. Jego celem jest propagowanie edukacji w obszarze sztucznej inteligencji w sektorze rolniczym.

Programy dla szkół rolniczych

Na mocy tego porozumienia firma Intel (z branży IT) będzie organizować programy szkoleniowe poświęcone zastosowaniu sztucznej inteligencji w rolnictwie. Są one kontynuacją programu szkoleniowego z 2021 r. skierowanego do szkół rolniczych, prowadzonych przez ministra rolnictwa, opartego na programie AI for Future Workforce.

"Polska jest pionierem sektorowego podejścia do edukacji i szkoleń prowadzonych w oparciu o program AI for Future Workforce. Szkolenia przeprowadzone w Polsce, po dostosowaniu do specyfiki zagadnień rolniczych, staną się podstawą dla podobnych programów wdrażanych na całym świecie" - napisano w komunikacie.

Sztuczna inteligencja w rolnictwie

"Sztuczna inteligencja w rolnictwie pomoże wydajniej uprawiać ziemię, zoptymalizować wykorzystanie zasobów i podnieść jakość spożywanych produktów rolnych. Jeśli odpowiednio zastosujemy sztuczną inteligencję, mamy szansę wzmocnić pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej, a także rozwinąć gospodarkę i rynek pracy, przynosząc tym samym korzyści dla społeczeństwa" - podkreślił minister.

Kowalczyk zaznaczył, iż cieszy go, że program AI for Future Workforce będzie realizowany w resortowych szkołach rolniczych, "gdzie znajdą się uczniowie myślący nieszablonowo i awangardowo", którzy widzą potrzeby zmian i szukają sposobów ich wprowadzania.

Firma Intel utworzy modelowe rozwiązanie szkolnej pracowni przeznaczone do wdrażania sztucznej inteligencji w zastosowaniach rolniczych w polskich szkołach. Pracownie umożliwią w tym roku przeszkolenie ponad 200 nauczycieli i 3000 uczniów.