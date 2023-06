Intel chce zainwestować 4,6 mld dol. i zatrudnić 2 tys. osób w zakładzie integracji i testowania półprzewodników w okolicach Wrocławia. Intel przeprowadzi największą inwestycję typu greenfield w historii Polski - oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji we Wrocławiu.

Firma Intel wybrała na lokalizację swojego nowego, zaawansowanego technologicznie zakładu integracji i testowania półprzewodników Miękinię, w okolicach Wrocławia. Planowana inwestycja o łącznej wartości sięgającej 4,6 mld dol. pozwoli stworzyć 2000 miejsc pracy w firmie Intel oraz tysiące powiązanych stanowisk u dostawców, a także tymczasowe zatrudnienie podczas prac budowlanych.

Premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowego wystąpienia podkreślał, że to "wielki moment dla Polski". Jak dodał, planowana inwestycja to "element strategii jednej z największych, najważniejszych technologicznych firm świata - strategii, która ma na celu budowę nowych mocy produkcyjnych w produkcji półprzewodników".

Morawiecki podkreślał, że inwestycja Intela to element "zacementowania, utrwalenia współpracy transatlantyckiej". "To największa inwestycja greenfield w Polsce (...). Mogę powiedzieć, że (...) wizja rozwoju nowej fabryki Intela jest imponująca" - powiedział premier.

Premier podkreślił, że "jedno kluczowych ogniw w produkcji najwyżej zaawansowanych technologii będzie zakotwiczone w Polsce". "To jest coś niezwykle ważnego, że inwestycje, które zapewniają bezpieczeństwo, ale jednocześnie też inwestycje, które niesamowicie wpływają na rozwój technologiczny, będą tutaj tworzone w Polsce" - mówił.

Morawiecki wskazał, że w Polsce, w Gdańsku, Intel ma swoje najważniejsze centrum badań i rozwoju w Europie. "Świadczy to o tym, jaką wagę firma przykłada do współpracy z Polską i to do współpracy długofalowej" - wskazał. "Covid i zmiany geopolityczne na świecie, wojna na Ukrainie pokazują, jak ważne jest przebudowanie łańcuchów dostaw w taki sposób, aby były one niezależne od zawirowań globalnych, niezależne również od tych porządków, od tych reżimów międzynarodowych, na których nie do końca, nie zawsze, można polegać" - powiedział premier.

Szef rządu dodał, że "od teraz, od tej inwestycji Intela, Polska będzie kluczową częścią wcale nie tak bardzo rozbudowanego systemu dostaw tych najwyżej zawansowanych technologii".

Morawiecki podkreślił też, że do rozbudowanej i bardzo bliskiej współpracy międzynarodowej polsko-amerykańskiej w zakresie dyplomacji, ale także polityki obronnej, "dodajemy dziś nie cegiełkę, ale potężny filar współpracy handlowej, gospodarczej, która jednocześnie jest współpracą w obszarze bezpieczeństwa". Podkreślił, że jest to "coś absolutnie bez precedensu".

Premier dodał, że "jako Polska zrobimy wszystko, aby tak znakomici inwestorzy czuli się u nas dobrze, chcieli rozwijać swój biznes i byli nie tylko szanowaną korporacją w Polsce, ale też tym wyraźnym znakiem współpracy transatlantyckiej, współpracy polsko-amerykańskiej, współpracy Polski, całej Europy i Stanów Zjednoczonych".

Dyrektor generalny firmy Intel Pat Gelsinger podkreślił, że Intel jest w wyjątkowej pozycji, ponieważ może przygotować się i przewidzieć długoterminowe zapotrzebowanie na półprzewodniki. "Przewodzimy w budowaniu zróżnicowanego i odpornego łańcucha dostaw, którego świat potrzebuje" - mówił Gelsinger.

Dyrektor podkreślił, że Intel wybrał okolice Wrocławia na stworzenie nowego zakładu testowania i montażu półprzewodników. "Nie mogę przy tym zapomnieć o wielkim wsparciu jakie otrzymaliśmy od samorządów i rządu polskiego. Polska była o wiele bardziej głodna wygrania tej inwestycji niż konkurencja" - mówił.

Dodał, że półprzewodniki są centralną technologią w dzisiejszym świecie. Produkcja nowych modeli półprzewodników - jak mówił Gelsinger - obejmuje inwestycje w USA i UE. "Intel może przygotować świat na większe zapotrzebowanie na półprzewodniki. "Zakład, który powstanie koło Wrocławia pomoże sprostać zapotrzebowaniu całego świata na najbardziej zaawansowane technologie. Zaczynamy z inwestycją sięgająca 4,6 mld dolarów. Zakład zapewni 2 tys. stałych miejsc pracy, a proces tworzenia zakładu stworzy wiele innych miejsc pracy" - mówił dyrektor. Dodał, że nowa fabryka "będzie magnesem dla dalszych inwestycji, w cały ekosystem".

Gelsinger podkreślił, że obecnie produkcja półprzewdoników jest zbyt skoncentrowana w niewielu regionach na świecie. "To może powodować nagłe zaburzenia dostaw, co widzieliśmy w trakcie pandemii (…) Widzimy jak bardzo wrażliwy jest ten łańcuch dostaw, a zatem odporność tego łańcucha jest dla nas krytyczną wartością. To ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nie powinniśmy polegać na jednej lokalizacji; musimy być bardzie zróżnicowani w zakresie łańcuchów dostaw" - mówił dyrektor wyrażając nadzieję, że Intel będzie dla UE częścią ambicji stworzenia łańcuchów dostaw na przyszłość.

Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński podkreślił, że inwestycja Intela jest pierwszą zagraniczną inwestycją, w którą bezpośrednio zaangażował się resort cyfryzacji. "Półprzewodniki to branża przyszłości, w tej fabryce pracę znajdą tysiące absolwentów polskich uczelni technicznych. To jest największa, a być może najważniejsza bezpośrednia inwestycja zagraniczna w Polsce" - mówił Cieszyński.

Dodał, że Intel zdecydował się na inwestycję na Dolnym Śląsku m.in. dlatego, że pracuje tu rzesza specjalistów IT i jest bardzo dobra infrastruktura. "Burmistrz Miękini, gdzie ma powstać inwestycja Intela powiedział, że to jest początek dolnośląskiej Doliny Krzemowej" - mówił.

Cieszyński podkreślił, że nowa fabryka to szansa dla Intela, ale to też szansa dla Polski i Europy. "Polska będzie w środku ogólnoeuropejskiego łańcucha wartości. To i European Chips Act, którego celem jest to, aby w Europie do 2030 powstawało 20 proc. światowej produkcji półprzewodników pokazuje, że to jest miejsce, w które naprawdę warto inwestować" - mówił minister. Dodał, że od dziś "Dolny Śląski jest też inside"

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski podkreślił z kolei, że USA chcą by Polska rozwijała się dynamicznie i odnosiła sukcesy. "Intel to jeden z największych inwestorów i pracodawców w Polsce. Dziś mamy jedną z największych amerykańskich inwestycji w Polsce; dziś dzieje się historia" - mówił ambasador dodając, że inwestycja Intela pokazuje w jakim kierunku rozwija się współpracy Polski i USA.

Dodał, że Polacy są "bardzo pracowici i lojalni". "Tego szukają amerykańskie firmy" - mówił Brzezinski.

Ambasador podkreślił też, że inwestycja Intela sprawi, że łańcuchy dostaw będą bardziej stabilne. "Mamy też tu zaangażowanie UE, której zależy na stabilnych łańcuchach dostaw. To pokazuje jak będzie kontynuowana współpraca transatlantycka, aby odgrywać kluczową rolę w technologiach przyszłości" - mówił wskazując na "bezprecedensowe zaangażowanie Ameryki w rozwój i budowę półprzewodników". Dodał, że Polska może stać się "centralą nowej Doliny Krzemowej".

Intel z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. W UE zatrudnia ok. 10 tys. pracowników. W Polsce Intel obecny jest od 30 lat.