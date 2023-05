Telus w sobotę w swoim biurze poselskim w Opocznie (woj. łódzkie) podsumował pierwszy miesiąc kierowania resortem rolnictwa i rozwoju wsi.

Przypomniał, że swoje urzędowanie rozpoczął od rozwiązania kwestii napływającego do Polski i zalegającego w kraju zboża z Ukrainy. Wśród największych sukcesów pierwszego miesiąca swojej pracy jako ministra wskazał zakaz przywozu z Ukrainy do Polski niektórych produktów rolnych, w tym zboża oraz "otwarcie oczu UE" na ten problem.

To decyzja, która budziła kontrowersje. Bo z jednej strony mamy wojnę i pomagamy jako Polska Ukrainie, a z drugiej - zamykamy granicę. Tą decyzją chcieliśmy poruszyć Unię Europejską, żeby zobaczyła, że jest to sprawa bardzo poważna. I tak się stało. (…) Słynne korytarze solidarnościowe nareszcie zaczęły działać, bo do tej pory to nie był korytarz solidarnościowy. Produkty z Ukrainy przyjeżdżały do Polski, do krajów przygranicznych, ale nie jechały dalej do Europy

- tłumaczył.