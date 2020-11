Internetowe FRSiH: Innowacje i startupy odporne na COVID-19 (wideo)

3 listopada 2020 r. w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbyła się debata „Innowacje w czasach koronawirusa. Co z nadziejami start-upów?”. Przedstawiamy główne wnioski i myśli, które pojawiły się podczas panelu.

Adriana Bałazy, Business Development Manager, EIT Food wskazała, że podczas lockdownu EIT Food uruchomiło specjalny fundusz skierowany dla startupów, których działania były ograniczone lub wstrzymane przez COVID-19. - Zainteresowanie było ogromne, otrzymaliśmy ok. 500 aplikacji, dofinansowaliśmy startupy na łączną kwotę 5 mln EURO - dodała.

Zdaniem Mariana Owerko, przewodniczącego rady nadzorczej, Bakalland SA obecnie mamy sprzyjającą sytuację w Polsce do inwestowania w spółki start-upowe. Spółki wspierane prywatnymi pieniędzmi powodują naturalne dążenie do rozwoju spółek. - Niestety, jeśli chodzi o branżę spożywczą start-upów jest nadal bardzo mało. Pewnie dlatego, że inne dziedziny życia pokazują, że wyceny są tam wyższe, jest szybsze działanie i możliwość osiągnięcia sukcesu. I to determinuje fokus na te przedsięwzięcia. Natomiast oczywiście są też takie spółki jak np. spółka Oskara Lisa Natura Cold Press, która jest przykładem zaprzeczającym tej regule. To oznacza, że można znaleźć obszar, który jest w branży spożywczej fajnym biznesem i zainteresuje inwestorów. Jest kilka takich spółek które widzę, którym się przyglądam – ocenił Marian Owerko.

Piotr Grabowski, współzałożyciel, FoodTech.ac przyznał, że pandemia to szansa dla spożywki. - Sektor produktowy cały czas się mocno rozwija, nie przeszkodziły zamknięte sklepy. Ludzie jedzą i będą jeść zawsze. Sektor usług również się ładnie rozwija w pandemii – e-commerce, delivery. Gastronomia mocno odczuła lockdown i jego konsekwencje ale też wykazała się kreatywnością – wyliczał ekspert.