Internetowe FRSiH: Sukcesje w branży spożywczej. Jeśli nie teraz to kiedy?

- W ubiegłym roku minęło 30 lat od transformacji, kiedy wiele osób zakładało swoje biznesy. Sukcesje będą teraz jeszcze bardziej motywem przewodnim w różnych segmentach rynku do sprzedaży firm i transakcji konsolidacyjnych. Pandemia to kryzys, który właściciele przechodzą w stresie, a to ma dwa oblicza: biznesowe oraz oblicze czysto osobiste, zdrowotne. Nie jesteśmy jeszcze w połowie pandemii, a osoby w wieku starszym są w grupie ryzyka, więc teraz nakładają się na siebie te dwa czynniki, a także długa droga przed nami do wyjścia z tego kryzysu. I to przyspiesza myślenie o kwestiach sukcesyjnych. Natomiast w przypadku, gdy nie ma sukcesorów, to jest to bodziec nie tylko do myślenia, ale wręcz do działania – mówił Piotr Grauer, dyrektor, Deal Advisory, Zespół Fuzji i Przejęć KPMG.

- Jednak problem tkwi w tym, że firmy prywatne bardzo często nie są przygotowane do procesu sprzedaży z różnych względów: braku profesjonalizacji firmy w aspektach kadrowych, systemach raportowania, strukturach finansowo-księgowych, braku struktur prawnych przygotowanych pod transakcje. W efekcie, jeśli ktoś zaczyna o tym myśleć, to trwa to przynajmniej dwa lata, a nie jest to sprzedaż od razu, tu i teraz - dodał.

- Sukcesja nie jest tematem nowym i wydaje mi się, że dobre firmy i dobre, mocne aktywa pozostają dobrymi aktywami bez względu na sytuację. I jeśli w takich firmach nie ma sukcesji, a właściciele dochodzą do wniosków, że warto ją sprzedać, to - jeśli jest to przemyślane - zarówno w dobie kryzysu jak i poza kryzysem, taka firma znajdzie swoich partnerów za przyzwoitą cenę – mówił z kolei Marcin Czarnecki, prezes zarządu ProteinRise Sp. z o.o.

Podobne zdanie wyraził Bogusław Kowalski, prezes Grupy Graal mówiąc o sukcesji. – Kryzys jest obrazkiem tego jak dobrze radzimy sobie w ogóle, bo kryzys zmusza nas do większego wysiłku i szukania niekonwencjonalnych rozwiązań i te firmy, które potrafią sobie radzić w kryzysie będą rozwijały się także po kryzysie – wskazał prezes Graala.

