Internetowe FRSiH: W jakich obszarach i branżach COVID-19 przyspieszy konsolidację i przejęcia?

Piotr Grauer, KPMG na Internetowym FRSiH: Procesy przejęć zaczęły się odmrażać, są chętni do kupna i sprzedaży

Łukasz Targoszyński, adwokat z kancelarii Baker McKenzie zwrócił uwagę na istotny - od strony kupujących – czynnik, jaką jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a także na transakcje tzw. oportunistyczne czy transakcje przejęć spółek na warszawskiej giełdzie.

– Przejmowane będą te spółki, które będą prowadziły swój biznes odpowiedzialnie, bo tego typu biznesy generują też większe zyski. Kupujący zwracają na to dużą uwagę. W najbliższym czasie będą pojawiać się też transakcje oportunistyczne, czyli takie, gdzie spółka znalazła się w trudnej sytuacji, ale ma atrakcyjną markę czy aktywa. Jednak nie będzie to wysyp tego typu transakcji, bo w Polsce nie ma zbyt wielu funduszy w tym wyspecjalizowanych – mówił Łukasz Targoszyński.

- Może być też zwiększona aktywność transakcji przejęć na giełdzie, gdzie w ostatnich latach tych transakcji nie było dużo, choć teraz np. pojawiło się Allegro. Na giełdzie inwestorzy wykupują akcje firmy i mogą ją ściągnąć z rynku i spodziewamy się trochę więcej tego typu transakcji w najbliższym czasie. Kolejna forma to transakcje strategiczne – jeśli w strategii firmy jest rozwój poprzez akwizycje, to takie okazje jak obecnie trzeba wykorzystywać. Takie spółki, które radzą sobie dobrze w obecnej sytuacji będą przejmowały innych - dodał.

Prelegenci mówili też o tym, że na rynku jest dużo pieniędzy i widać chęć do inwestowania, czy to wśród funduszy inwestycyjnych czy też inwestorów branżowych, ale trzeba umieć przewidzieć ryzyka, jednak klimat do inwestycji jest dobry. Jakie branże i sektory mogą stać się zatem obszarami konsolidacji?

- Widać, że w branży HoReCa są kłopoty i tam oczekiwałbym ruchów konsolidacyjnych. Drugi obszar to branża drobiarska, która jest w bardzo specyficznej sytuacji, bo w ciągu ostatnich 10 lat branża notowała ogromne wzrosty i rozbudowywała moce produkcyjnej, a nagle zderzyła się z ograniczeniami eksportu, z zanikającym kanałem HoReCa i z problemami z salmonellą. Nad branżą wisi topór i ci, którzy są słabsi będą musieli myśleć o konsolidacji – mówił Marcin Czarnecki, prezes zarządu ProteinRise Sp. z o.o.

- Kolejna branża to sektor jedzenia prozdrowotnego. Dziś powstało wiele start-upów, które produkują różne warianty jedzenia, także roślinnego. One bardzo szybko zwiększają obroty i stają się atrakcyjne dla dużych, dojrzałych firm i wdzięcznym podmiotem do przejęć – dodał.

