Internetowe FRSiH za nami. Przeżyjmy to jeszcze raz - podsumowanie (wideo)

Nowa, internetowa formuła Forum Rynku Spożywczego i Handlu pozwoliła na utrzymanie dotychczasowego poziomu dyskusji, a uczestnictwo w debatach możliwe było z dowolnego miejsca na świecie, bez żadnego ryzyka epidemicznego. I okazało się, że to dobry format, dostosowany do czasów, w których się znaleźliśmy. Na Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu zarejestrowało się ponad 1600 osób, to o 30 proc. więcej niż podczas ubiegłorocznej edycji stacjonarnej.

Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbyło się w dniach 3-4 listopada 2020 r. Retransmisje debat dostępne są w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl.

Czas wizjonerów i skutecznych rozwiązań - podsumowujemy Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Eksport w czasach lokalności i nowych reżimów bezpieczeństwa (relacja + zdjęcia)

Internetowe FRSiH: „2020 – rok zmian czy stagnacji? Nowy impuls w konsolidacji branży spożywczej” (pełna relacja+zdjęcia)

Internetowe FRSiH: Higiena i cena. Polacy kupują inaczej, trendy przyspieszają (pełna relacja)