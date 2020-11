Internetowe FRSiH: Zarządzanie w 'zdalnych' czasach. Wyzwania liderów (pełna relacja)

Pierwszym wyzwaniem pandemii było więc utrzymanie produkcji, logistyki i eksportu - w końcu żywności nie da się produkować zdalnie. Bardzo szybko musiano dostosować zakłady do nowego reżimu sanitarnego i obostrzeń z tym związanych. Kiedy już udało się to opanować i dostarczyć towary do sklepów, które działały jednak z trochę mniejszą przepustowością, zaczęto zastanawiać się co będzie dalej – jakie długofalowe skutki przyniesie koronawirus w sektorze spożywczym? O tym dyskutowaliśmy podczas debaty pt. Zarządzanie w 'zdalnych' czasach. Wyzwania liderów w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.