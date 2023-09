Zmian poziomu bezrobocia w Polsce nie spodziewa się 69 proc. badanych, ale co piąty prognozuje jego wzrost - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania firmy Ipsos.

W wynikach badania podano też, że 55 proc. badanych twierdzi, że sytuacja gospodarcza pogorszyła się w ostatnich 12 miesiącach. 39 proc. spodziewa się jej pogorszenia w najbliższej przyszłości. W obu przypadkach odsetek pesymistów wzrósł o 3 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego badania w czerwcu.

Ipsos wskazuje, że chociaż 69 proc. badanych nie spodziewa się zmian poziomu bezrobocia w Polsce, to już co piąty badany (20 proc.) prognozuje jego wzrost. To zmiana o 4 punkty procentowe w porównaniu do czerwca i przerwanie trendu spadkowego. Wzrostu bezrobocia częściej obawiają się mężczyźni oraz ludzie z wyższym wykształceniem.

Z badania wynika, że odsetek badanych negatywnie oceniających bieg spraw w Polsce wyniósł 66 proc., a co piąty badany (20 proc.) uważa, że sprawy w kraju zmierzają w dobrym kierunku.

Jak podano, 55 proc badanych deklaruje, że ich sytuacja materialna nie zmieniła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 39 proc. ocenia, że żyje im się gorzej. Dwóch na trzech badanych (66 proc.) twierdzi, że nic się nie zmieni w ich sytuacji materialnej w najbliższym czasie, a nadzieję na pozytywną zmianę ma 15 proc. badanych.

Z kolei 71 proc. badanych deklaruje, że wystarcza im środków na życie, a 18 proc. może gromadzić oszczędności. Co dziesiąty Polak (11 proc.) ma problem ze zgromadzeniem odpowiednich środków.

Według wyników badania, 63 proc. ankietowanych jest zdania, że w kontekście zakupów towarów trwałego użytku obecny okres jest taki jak inne. Jednak już co czwarty badany (26 proc.) uważa, że to zły czas na tego typu zakupy.

Spośród uczestników badania, 41 proc. spodziewa się wolniejszego tempa wzrostu cen. To spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu do czerwca. O 6 punktów procentowych zwiększyła się z kolei liczba prognozujących brak zmian w tempie wzrostu cen (42 proc.).

O tym, że warto oszczędzać, jest przekonanych 60 proc. badanych. Jednocześnie 57 proc. zakłada, że w najbliższych 12 miesiącach nie zaoszczędzi żadnych pieniędzy, ale co piąty badany deklaruje, że uda mu się zgromadzić oszczędności.

Badanie dotyczące nastrojów ekonomicznych Polaków przeprowadzono w ramach sondażu wielotematycznego Omnibus w dniach 3 - 7 sierpnia 2023 roku na liczącej 1000 osób reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 i więcej lat.

Firma badawcza Ipsos jest trzecią co do wielkości firmą badawczą na świecie, obecną w 90 krajach. Zatrudnia ponad 18 tys. pracowników i pracuje dla 5 tys. klientów na całym świecie.