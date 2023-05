W niedzielę w Iranie powieszono trzech mężczyzn oskarżonych o handel narkotykami, poinformowało sądownictwo tego kraju. Obrońcy praw człowieka alarmują, że Teheran wykonuje rocznie najwięcej egzekucji na świecie poza Chinami, informuje portal The National.

Egzekucja miała miejsce dzień po tym, jak powieszono mężczyznę skazanego za handel ludźmi i prostytucję, informuje The National.

W piątek władze powiesiły trzech mężczyznach za zabicie członków sił bezpieczeństwa w listopadzie podczas protestów wywołanych śmiercią Mahsy Amini w areszcie.

Piątkowe egzekucje zostały potępione przez kraje zachodnie i organizacje praw człowieka z siedzibą poza Iranem.

Według organizacji praw człowieka, w tym Amnesty International, Iran wykonuje rocznie więcej egzekucji niż jakikolwiek inny kraj poza Chinami.

Iran powiesił w ubiegłym roku o 75 proc. więcej osób niż w roku poprzednim, poinformowały we wspólnym raporcie z kwietnia norweska grupa Iran Human Rights i paryska organizacja Together Against the Death Penalty.

W zeszłym roku w Iranie wykonano co najmniej 582 egzekucje, co jest największą liczbą egzekucji w kraju od 2015 roku i znacznie powyżej 333 odnotowanych w 2021 roku - podały obie grupy.

Ale tempo egzekucji w tym roku jest jak dotąd jeszcze wyższe, Iran Human Rights odnotował już co najmniej 260 egzekucji od początku roku, informuje portal The National.