Ishida Europe: znaczenie zdalnego wsparcia zakładów produkcyjnych będzie równie istotne po kryzysie

- Dostępność systemów oprogramowania do monitorowania i raportowania stanowi okazję do poprawy produktywności i wydajności w ramach w pełni zautomatyzowanej Fabryki Przemysłu 4.0 – uważa Townshend.

– W miarę wchodzenia w „nową normę” i skutki poważnej recesji, nadal będzie można z powodzeniem prowadzić biznes, ale konkurencja będzie jeszcze trudniejsza. Firmy, które są w stanie zapewnić wysoką produkcję przy maksymalnej wydajności, będą miały największą szansę na sukces – mówi.

Automatyzacja oczywiście nie jest nową koncepcją. Na linii przetwarzania i pakowania dostawcy sprzętu przez lata opracowali i udoskonalili rozwiązania dla zautomatyzowania praktycznie każdego

zadania i integrowali procesy, aby maszyny komunikowały się i współpracowały ze sobą.

Ross Townshend zaznacza, że w dynamicznie zmieniających się branżach, takich jak produkcja żywności, odegrało to istotną rolę w zapewnianiu bardziej wydajnego i opłacalnego środowiska

produkcyjnego, do którego dążą wszyscy producenci. Jednocześnie podkreśla, że coraz bardziej zautomatyzowane linie przekładają się na ograniczenie personelu odpowiedzialnego za monitorowanie maszyn i zapewnienie, by działały z najwyższą wydajnością. Nawet niewielka usterka, która krótko pozostaje niewykryta, może prowadzić do utraty wydajności i nieplanowanych przestojów, co może mieć duży wpływ na cele produkcyjne.

– Przy odpowiednim systemie monitorowania, takim jak nasze autorskie oprogramowanie Sentinel™, zarówno maszyny, jak i kompletne pojedyncze i wielokrotne linie pakowania, mogą być monitorowane zarówno przez dostawcę sprzętu, jak i procesor, i pakującego – mówi Townshend.

Ekspert Ishida zaznacza też, że takie rozwiązanie pomaga w planowaniu wizyt serwisowych i inżynierskich, ponieważ można przewidzieć większość problemów i umówić wizyty serwisowe. Może to być szczególnie korzystne, jeśli utrzymają się wymagania dotyczące dystansu społecznego.

Te same systemy mogą również zapewniać bezpośrednią analizę wydajności w czasie rzeczywistym, koncentrując się na najważniejszych kluczowych wskaźnikach dla poszczególnych firm. Oprócz trendów, informacji o partii i dostarczenia statystyk, istnieje również możliwość porównania wydajności różnych linii pakowania, nawet tych zlokalizowanych w różnych fabrykach lub krajach,

umożliwiając identyfikację i dzielenie się dobrymi praktykami w całej firmie. Rezultatem może być wyraźna poprawa ogólnej wydajności sprzętu (OEE - Overall Equipment Efficiency).

– Dane będą odgrywać coraz ważniejszą rolę na liniach produkcyjnych w przyszłości – podsumowuje Townshend. – Umożliwi to kierownikom fabryk szybkie podejmowanie właściwych decyzji, które

pozytywnie wpłyną na cały proces produkcyjny.