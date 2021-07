Istnieje pokusa nadużywania komunikacji prośrodowiskowej

Stosowanie greenwashingu w dłuższym okresie czasu może doprowadzić do oskarżeń o nietyczne zachowania rynkowe, a nawet kar wynikających z przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - z Andrzejem Gantnerem, wiceprezesem i dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności rozmawia Olimpia Wolf.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 27-07-2021, 14:34

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, fot. materiały prasowe

„Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf” to autorski cykl wywiadów poruszających ważne tematy w obszarze rynku żywności.

Andrzej Gantner tłumaczy w poniższym tekście , co firmy zyskują, a co tracą na greenwashingu. Porusza też temat regulacji prawnej i etycznej związanych z komunikacją prośrodowiskową.

Zapraszamy również do lektury innych wywiadów z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf".

Olimpia Wolf: Co firmy spożywcze mogą zyskać, a co stracić, jeśli będą stosowały greenwashing?

Andrzej Gantner: Wpływ produkcji żywności na środowisko, nie jest tematem nowym. Już od lat 80. dostrzegano konieczność przerwania negatywnego powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym, a degradacją środowiska naturalnego. Produkcja i przetwórstwo żywności zajmują trzecie miejsce po transporcie i energetyce wśród sektorów gospodarki, które mają największy wpływ na wykorzystanie zasobów naturalnych i wpływ na środowisko, w tym emisję gazów cieplarnianych oraz generowanie odpadów organicznych i opakowaniowych. Konsumenci w coraz większym stopniu zwracają uwagę na miejsce i rolę, jaką odgrywa dana firma w ekosystemie. Coraz więcej z nich deklaruje, że prośrodowiskowe działania firm przetwórczych, takie jak redukcja zużycia wody, zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie stopnia recyklowalności opakowań, mają realny wpływ na podejmowane decyzje zakupowe. Z tego powodu wszelkie informacje o takich działaniach są bardzo pożądanym elementem w komunikacji z klientami. Problem w tym, że nie ma obecnie wyznaczonych standardów dla tego typu oświadczeń, które określiłyby od jakiego poziomu przeprowadzonych zmian, mogłyby być one komunikowane do konsumentów jako prawdziwie proekologiczne. Podobna sytuacja panowała chociażby w oświadczeniach dotyczących obniżonej zawartości cukru i soli. Brak standardów stwarza niestety pokusę nadużywania oświadczeń prośrodowiskowych, co może wprowadzać konsumentów w błąd. Zjawisko to osiągnęło dosyć dużą skalę i zostało określone mianem greenwashingu. Nie ma jednolitej definicji greenwashingu, ale można uznać, że jest to rozmyślne i instrumentalne wykorzystywanie komunikatów mówiących o przyjazności środowiskowej firmy i/lub jej produktów w celu kreowania pozytywnego wizerunku podczas, gdy w rzeczywistości firma w swojej przeważającej działalności nie dokonała żadnych istotnych zmian na rzecz ograniczenia wpływu na środowisko.

Stosowanie greenwashingu początkowo faktycznie może przynieść stosującej te nieuczciwe praktyki rynkowe firmie korzyści w postaci uzyskania nieuzasadnionej przewagi rynkowej nad konkurencją, która tego typu komunikacji nie prowadzi. Jednak w dłuższym okresie czasu może doprowadzić do oskarżeń o nietyczne zachowania rynkowe, a nawet kar wynikających z przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a w konsekwencji do utraty wiarygodności w oczach konsumentów.

Każda firma decydując się na oświadczenia prośrodowiskowe w swojej komunikacji, powinna bardzo dokładnie przeanalizować, w jakim stopniu można udowodnić, że jest to działanie faktycznie i mające znaczący wpływ na zmniejszenie negatywnego wpływu firmy i jej produktów na środowisko.

Czasem istnieje cienka granica pomiędzy zielonym marketingiem a greenwashingiem. Czy według pana te kwestie powinny być bardziej sprecyzowane w polskim systemie prawnym i w kodeksach etycznych przedsiębiorstw spożywczych?

Obecnie ta granica jest całkowicie umowna i zależna od standardów etycznych stosowanych przez daną firmę. Jako przykład może służyć komunikacja dotycząca opakowań żywności. Nie ma obecnie standardów, które jasno wskazałyby, od jakiego poziomu recyklatu czyli surowca wtórnego pochodzącego z poprzednich opakowań, dane opakowanie możemy uznać za przyjazne środowisku. Również chętnie komunikowane oświadczenia o redukcji emisji CO2 nie mają swojego punktu odniesienia w stosownej normie. Od jakiej procentowej ilości energii pochodzącej z OZE użytej przy produkcji w danym zakładzie możemy z dumą prezentować to w reklamie produktu? Na te pytania nie ma obecnie odpowiedzi. Prace nad wprowadzeniem tego rodzaju przepisów dopiero się toczą zarówno na poziomie prawa unijnego jak i w obszarze samoregulacji reklamy, nie tylko żywności, stosowanych w poszczególnych krajach UE. W Polsce w ramach Rady Reklamy pracujemy nad definicją greenwashingu, która wraz z opisem niedozwolonych z punktu widzenia etyki, znajdzie się w Kodeksie Etyki Reklamy. To z jednej strony pozwoli firmom już na wczesnym etapie projektowania komunikacji uwzględnić wytyczne wynikające z zapisów KER, z drugiej strony, orzeczenia Komisji Etyki Reklamy dotyczące stosowania greenwashingu, będą opierały się na dobrze opisanych merytorycznie zasadach.

Jak konsumenci mogą chronić się przed greenwashingiem?

Każdy konsument, który ma wątpliwości co do rzetelności oświadczeń prośrodowiskowych stosowanych przez daną firmę może tak jak w przypadku innych treści, które uznaje za wprowadzające w błąd skierować skargę do UOKiK lub w przypadku wątpliwości dotyczących etycznych aspektów przekazu do Komisji Etyki Reklamy działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Jednak przy braku jednoznacznych standardów bardzo trudno przeciętnemu konsumentowi stwierdzić, czy informacja o wykorzystaniu energii słonecznej, rzeczywiście czyni firmę przyjazną środowisku, czy też jest to tylko tzw. listek figowy, który zakrywa niską wydajność energetyczną przedsiębiorstwa powodującą zawyżone zużycie energii elektrycznej pochodzącej ze spalania węgla. To bardzo trudne do stwierdzenia, bez stosownych przepisów, które wyznaczyłyby progi, od których takie komunikaty mogą się pojawiać.

Ze sprawozdań Rady Reklamy wynika, że skarg dotyczących greenwashingu do Komisji Etyki Reklamy na przetwórców żywności praktycznie nie ma. Większość skarg dotyczy energetyki i bankowości. Wynika to między innymi z faktu, że w obszarze składu i technologii produkcji żywności możliwości stosowania greenwashingu zostało bardzo mocno ograniczone poprzez unijne przepisy dotyczące warunków stosowania określeń bio czy eko w komunikacji z konsumentem. Dotyczy to zarówno znakowania produktu jak i pozostałej komunikacji. Nie oznacza to jednak, że w stu procentach ten sektor jest wolny od zjawiska greenwashingu, chociażby w obszarze opakowań.