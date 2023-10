Susza rolnicza występowała na terenie woj. wielkopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i kujawsko pomorskiego – przekazał w piątek Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Największy zasięg suszy rolniczej występował w uprawach rzepaku i rzepiku – dodano.

IUNG poinformował, że w czternastym okresie raportowania, tj. od 1 sierpnia do 30 września br., susza rolnicza występowała na terenie 5 województw: wielkopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego.

Jak przekazano, największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw rzepaku i rzepiku wysiewanego w sierpniu i w początku września br. Suszę w tych uprawach notowano w 24 gminach (0,97 proc. gmin Polski). Suszę notowano na obszarze 0,08 proc. gruntów ornych kraju - zaznaczono.

Zgodnie z IUNG, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna i wynosiła -40 mm. Podkreślono, iż w obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 14 mm w stosunku do poprzedniego okresu.

"Deficyt wody dla roślin uprawnych zmniejszył się w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Największy deficyt notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Kujawach, w północnej części Polesia Lubelskiego, na Wysoczyźnie Żelechowskiej oraz na krańcach północnowschodniej Polski od -120 do -149 mm" - przekazał IUNG.

Jak dodano, na pozostałym terytorium Polski niedobór wody wynosił od 0 do -119 mm.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku 2005 IUNG uzyskał status państwowego instytutu badawczego. Prowadzi badania m.in. w zakresie gleboznawstwa, agrometeorologii, nawożenia i gospodarki nawozowej, uprawy roli, zbóż i roślin pastewnych, produkcji biomasy na cele energetyczne, a także hodowli i upraw chmielu oraz tytoniu.