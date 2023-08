Susza rolnicza w okresie od 11 czerwca do 10 sierpnia występowała na terenie pięciu województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego – poinformował w poniedziałek Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.

Jak poinformował IUNG, w dziewiątym okresie raportowania, tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia br. deficyt wody dla roślin uprawnych zmniejszył się, ale niedobór wody nadal występował w całym kraju.

Susza rolnicza - wskazał IUNG - występowała na terenie pięciu województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Susza występowała w ośmiu monitorowanych uprawach: kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, tytoniu, ziemniaka i chmielu.

IUNG przekazał, że największy deficyt wody, od -160 do -199 mm, notowano we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej. Jak dodano, duży niedobór wody notowano również we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego oraz w zachodniej części Niziny Mazowieckiej od -120 do -159 mm. "Na pozostałym obszarze kraju niedobór wody wynosił od 0 do -119 mm" - podsumowano.

Zgodnie z informacją IUNG największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Suszę w tych uprawach notowano w 342 gminach (13,81 proc. gmin Polski); nastąpiło zmniejszenie jej zasięgu o 47,35 pp. w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Wśród upraw kukurydzy na ziarno - zauważono - suszę notowano w 329 gminach (13,28 proc. gmin Polski) i nastąpiło zmniejszenie jej zasięgu o 47,88 pp. w stosunku do poprzedniego okresu raportowania.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W roku 2005 IUNG uzyskał status państwowego instytutu badawczego. Prowadzi badania m.in. w zakresie gleboznawstwa, agrometeorologii, nawożenia i gospodarki nawozowej, uprawy roli, zbóż i roślin pastewnych, produkcji biomasy na cele energetyczne, a także hodowli i upraw chmielu oraz tytoniu.