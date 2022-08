IUNG: susza rolnicza występuje we wszystkich województwach

Autor: PAP

Data: 26-08-2022, 07:51

Susza rolnicza występuje na terenie wszystkich województw i we wszystkich monitorowanych uprawach - poinformował Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w Klimatycznym Bilansie Wodnym.

IUNG: susza rolnicza występuje we wszystkich województwach; fot. PTWP

Susza 2022

Jak podaje IUNG susza dotknęła uprawy kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, krzewów owocowych, roślin strączkowych, ziemniaka, warzyw gruntowych, tytoniu, chmielu, buraka cukrowego i drzew owocowych.

Największy deficyt wody notowano na terenie Wału Trzebnickiego i Lubuskiego Przełomu Odry od -160 do -229 mm. Bardzo duże niedobory stwierdzono także na terenie centralnej części Pojezierza Mazurskiego od -160 do -219 mm oraz na Pojezierzach: Wielkopolskiego i w zachodniej części Pomorskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, na Pobrzeżu Słowińskim, od -160 mm do -209 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wystąpił w Kotlinie Sandomierskiej oraz na Równinie Piotrkowskiej od -160 mm do -199 mm - informuje IUNG.

Niedobory wody

W raporcie dodano, że na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od -110 do -159 mm. Natomiast we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego oraz w zachodniej i wschodniej Pojezierza Mazurskiego, na Przedgórzu Sudeckim, na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej oraz na Nizinie Podlaskiej niedobory wody były już mniejsze od 0 do -109 mm.

"W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w dziesiątym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski" - podkreśla IUNG.