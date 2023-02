Biznes i technologie

Izba Zbożowo-Paszowa: rolnicy są bardziej skłonni do sprzedaży ziarna

Autor: PAP

Data: 21-02-2023, 14:14

Zapowiedź rządu o dopłatach do sprzedaży pszenicy i kukurydzy zachęca część rolników do sprzedaży zgromadzonego ziarna. Dodatkowo do ożywienia handlu zbożem przyczynia się spadek cen nawozów - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Rolnicy są bardziej skłonni do sprzedaży ziarna. Fot. pixabay