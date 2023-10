Zaawansowanie żniw kukurydzy na ziarno wynosi około 60 proc. w skali kraju – poinformowała Izba Zbożowo-Paszowa. Przedmiotem handlu na rynku jest głównie kukurydza mokra, notuje się mało ofert sprzedaży innych zbóż, zwłaszcza owsa i jęczmienia – dodano.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP

Izba Zbożowo-Paszowa (IZP) w poniedziałkowym newsletterze przekazała, że obfite opady deszczu "zapewne opóźnią zbiory (kukurydzy na ziarno - PAP) w niektórych regionach kraju", w tym na południowym wschodzie.

W ocenie IZP zaawansowanie żniw w skali kraju wynosi ok. 60 proc. Na dzień 23 października na Opolszczyźnie kukurydzę zebrano z ok. 60 proc. areału, na Mazowszu z ok. 50 proc., a na Pomorzu - ponad 40 proc. Na Lubelszczyźnie zaawansowanie zbiorów szacowane jest na ok. 30 proc. - dodano.

IZP poinformowała, że w całym kraju notuje się bardzo duże zróżnicowanie wydajności, która średnio zawiera się w przedziale 6-15 t/ha kukurydzy mokrej, w zależności od regionu.

"Sygnały o wysokich plonach, często przekraczających 10 t/ha kukurydzy mokrej ponownie płyną z południowo-wschodnich regionów kraju. Słabsze plony kukurydzy notuje się na zachodzie i centrum kraju" - wskazano.

IZP zwróciła uwagę, że krajowy rynek zbóż "w dalszym ciągu operuje w warunkach wyraźnie uszczuplonej podaży ziarna". Przedmiotem handlu jest głównie kukurydza mokra, a na rynku notuje się mało ofert sprzedaży "praktycznie wszystkich zbóż", w szczególności owsa i jęczmienia.

Ceny oferowane przez przetwórców za kukurydzę mokrą (o wilgotności co najmniej 30 proc.) zawierają się w przedziale od 360 zł/t na południowym wschodzie do 460 zł/t na zachodzie i północy kraju. Ceny kukurydzy suchej kształtują się w przedziale 670-750 zł/t - zaznaczono.

Jak wynika z załączonego w newsletterze raportu "Światowy Rynek Ryżu", globalne zbiory ryżu w sezonie 2022/2023 wyniosą ok. 515 mln ton, a globalna konsumpcja ok. 520 mln ton. W sezonie 2023/2024 zbiory ryżu mogą być "rekordowo wysokie" i osiągnąć poziom ok. 521 mln ton.

Podano, iż według wstępnych danych import ryżu do Polski w pierwszych 8 miesiącach br. wyniósł ok. 125 tys. ton o łącznej wartości 97 mln dol. i był o 2 proc. większy od importu w analogicznym okresie 2022 r. Głównymi dostawcami ryżu były: Myanmar (58 tys. ton), Włochy (12 tys. ton) i Pakistan (11 tys. ton).

Izba Zbożowo-Paszowa działa od 1997 r., zrzesza ok. 60 firm z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami oraz surowcami paszowymi, a także przemysłu biopaliw.