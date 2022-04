Izby Rolnicze wnioskują o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe i nawozowe do 15 czerwca - poinformowały we wtorek Izby Rolnicze.

Autor: PAP

Data: 26-04-2022, 11:28

Izby Rolnicze apelują do ministra. / fot. PTWP

"W związku z opóźniającą się wiosną, występującymi przymrozkami i licznymi opadami na znacznej powierzchni kraju, rolnicy nie mogą wykonać wszystkich zasiewów i złożyć w wyznaczonym terminie wniosków o płatności bezpośrednie" - napisano w piśmie Izb Rolniczych skierowanym do ministra.

Izby zwóciły uwagę, że termin składania wniosków o te dopłaty nakłada się z terminem wnioskowania o pomoc do zakupu nawozów. Przy tym musi być zachowana kolejność składania wniosków, ponieważ pomoc do nawozów przysługuje rolnikom, którzy wystąpili o płatności bezpośrednie.

"Obawiamy się, że doradcy rolniczy, mając zbyt wiele wniosków, będą mieli problem z udzieleniem pomocy zainteresowanym rolnikom. Może to doprowadzić do nadmiernego pośpiechu i popełniania błędów" - wskazał samorząd rolniczy, wnioskując o wydłużenie terminu składania dokumentów do 15 czerwca br.

Obecny termin składania wniosków, zgodnie z unijnymi przepisami, to 16 maja.

Jak poinformowała PAP Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do wtorku rano wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2022 r. złożyło ok. 313,5 tys. rolników. W pierwszym dniu przyjmowania wniosków nawozowych wpłynęło do ARiMR ponad 5,5 tys. dokumentów.

W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie starało się 1 mln 273 tys. rolników.