Izolacja domowa i kwarantanna - zniesione

Od poniedziałku znosimy izolację domową, kwarantannę dla współdomowników i kwarantannę graniczną – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zakażeni pacjenci będą otrzymywać zwolnienia i będą musieli sami się izolować, mając świadomość zagrożenia. Nie będzie tym zarządzał sanepid – dodał.

Autor: PAP

Data: 24-03-2022, 09:30

Ministerstwo Zdrowia znosi izolację domową i kwarantannę; fot. shutterstock

Izolacja i kwarantanna zniesione

Niedzielski o decyzji zniesienia izolacji domowej, kwarantanny domowej dla współdomowników i wszystkich kwarantann związanych z wjazdem do Polski poinformował na czwartkowej konferencji w MZ. Restrykcje zostaną zniesione od poniedziałku 28 marca.

"Znosząc te rozwiązania, mówię o izolacji i o kwarantannie, również chciałbym powiedzieć o dwóch ostrzeżeniach" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że pacjenci, u których test wykryje zakażenie koronawirusem, "będą na zwykłych zasadach otrzymywali zwolnienia lekarskie" i "będą, mając świadomość zagrożenia, musieli sami izolować się w domu".

"Tymi izolacjami nie będzie już zarządzał sanepid" - podkreślił Niedzielski.

Drugie zastrzeżenia, jak dodał, jest związane z działalnością sanepidu.

"Jeżeli będą pojawiały się ogniska, jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakimiś lokalnymi zjawiskami epidemicznymi, to oczywiście sanepid cały czas posiada uprawnienia do tego, żeby nakładać kwarantannę i decydować o izolacji" - zaznaczył minister zdrowia.

Dodał, że stosowanie tych narzędzi będzie ograniczone do szczególnych przypadków.