Izrael: Media: nie ma zmian w sprawie zakazu dostaw paliwa do Strefy Gazy

Autor: PAP

Data: 03-11-2023, 14:24

Liczne media w Izraelu, powołując się na źródła w kancelarii premiera Benjamina Netanjahu, podały w piątek, że Izrael nie zmienił decyzji o zakazie dostaw paliwa do Strefy Gazy - poinformował portal Times of Israel. Władze uważają, że Hamas wykorzystuje paliwo do celów militarnych.

fot.: Fotopic/Adobe Stock/PTWP