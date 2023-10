Biznes i technologie

Izrael: Premier Netanjahu: wojna z Hamasem to nasza druga wojna o niepodległość

Autor: PAP

Data: 29-10-2023, 07:40

Wojna z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas to nasza druga wojna o niepodległość; nasi partnerzy na całym świecie dobrze rozumieją, że walczymy nie tylko we własnym imieniu, ale w imieniu całej ludzkości, ponieważ jest to starcie cywilizacji z barbarzyństwem - ocenił w sobotę wieczorem premier Izraela Benjamin Netanjahu.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP