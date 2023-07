Premier Izraela Benjamin Netanjahu w wywiadzie dla amerykańskiej stacji ABC bronił w czwartek kontrowersyjnej reformy sądownictwa, nazywając przeforsowaną w poniedziałek ustawę ograniczającą prerogatywy Sądu Najwyższego "drobną korektą".

Zapytany o kontrowersyjne zmiany, Netanjahu bronił reform, mówiąc, że równowaga między gałęziami władzy "została zachwiana w Izraelu w ciągu ostatnich 20 lat", opisując działalność Sądu Najwyższego jako niezrównaną na świecie pod względem aktywności.

"Chcę przesunąć wahadło na środek, nie chcę przesunąć wahadła w drugą stronę" - powiedział Netanjahu. "Jest to opisywane jako koniec izraelskiej demokracji. Myślę, że to głupota i kiedy opadnie kurz, wszyscy to zobaczą" - dodał.

Netanjahu powiedział, że prezydent USA Joe Biden zaprosił go na spotkanie w Waszyngtonie jesienią tego roku. Ta deklaracja nastąpiła po tym, jak pojawiły się spekulacje, wynikłe z napięć spowodowanych forsowaniem kontrowersyjnej reformy, że rozmowy przywódców USA i Izraela mogą się odbyć w ONZ na marginesie Zgromadzenia Ogólnego, a Biden najwyraźniej nie chce dać szefowi izraelskiego rządu szansy na spotkanie w Białym Domu.

"Myślę, że nasze relacje są bardzo silne (...). Myślę, że współpraca w zakresie wywiadu, bezpieczeństwa i spraw strategicznych jest tak silna, jak nigdy dotąd. Mogę powiedzieć, że pracujemy nad rzeczami, które moim zdaniem zmienią historię" - powiedział Netanjahu.

Premier podkreślił współpracę obu krajów w kwestii zagrożeń ze strony Iranu, jak również rozmów mających na celu unormowanie relacji państwa żydowskiego z Arabią Saudyjską oraz porozumień Abrahama. "Myślę, że to zmieni świat, myślę, że to będzie punkt zwrotny historii" - ocenił Netanjahu.

Z Jerozolimy Marcin Mazur