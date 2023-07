Jeżeli Centralny Rejestr Wyborców zostanie uruchomiony przed ogłoszeniem przez prezydenta terminu tegorocznych wyborów parlamentarnych, zostaną one zorganizowane w oparciu o CRW - zapowiedział w czwartek minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Na czwartkowej konferencji prasowej Cieszyński został zapytany o prace nad wdrożeniem Centralnego Rejestru Wyborców. "Cały czas jest w testach, pracujemy tu razem z przedstawicielami samorządów i Krajowego Biura Wyborczego" - odpowiedział.

"Widzimy, że to jest dobre rozwiązanie, i zgodnie z harmonogramem skierujemy wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej o to, żeby wydała zgodę na wdrożenie tego systemu. Jeżeli będziemy mieli zgodę PKW, jeżeli będziemy pewni, że wszystko jest w porządku, to uruchomimy ten rejestr przed wyborami parlamentarnymi" - zapowiedział.

Według niego, wszystko zależy od prezydenta Andrzeja Dudy, który ogłosi termin wyborów parlamentarnych. "Jeżeli uruchomimy Centralny Rejestr Wyborców przed ogłoszeniem wyborów przez pana prezydenta, to wtedy te najbliższe wybory parlamentarne zostaną zorganizowane w oparciu o CRW. Jeżeli pan prezydent ogłosi wcześniej - to wtedy ewentualnie kolejne wybory" - zapowiedział Cieszyński, podkreślając, że system o takim znaczeniu musi zostać odpowiednio przetestowany przed wdrożeniem.

Centralny Rejestr Wyborców powstaje w oparciu o nowelizację Kodeksu wyborczego, uchwaloną przez Sejm w marcu. CRW zastąpić ma system, w którym lokalny rejestr wyborców prowadzony jest w każdej z 2,5 tys. gmin.

Zgodnie z nowelizacją CRW ma służyć ustaleniu liczby wyborców, sporządzaniu spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzaniu posiadania prawa wybierania. Dostęp do CRW będą mieli wójtowie, PKW i komisarze wyborczy za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego, minister ds. informatyzacji, minister spraw zagranicznych i konsulowie. Aktualizacji CRW będą dokonywać gminy jako zadania zlecone. Rejestr ma być utrzymywany przez ministra ds. informatyzacji. W latach 2022-2031 wydatki na CRW mają wynieść maksymalnie 91,72 mln zł, z tego: w 2022 r. - 2,3 mln zł; w 2023 r. - 28,9 mln zł; w 2024 r. - 7,6 mln zł; a w latach 2025-2031 po 7,56 mln zł.

W kwietniu Cieszyński zapowiadał, że według harmonogramu wdrażania CRW rząd na początku sierpnia wyda komunikat, który umożliwi przeprowadzenie wyborów w oparciu o Centralny Rejestr Wyborców.

Termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa 14 sierpnia - zgodnie z przepisami zarządza je prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.

Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne muszą zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Możliwe są zatem cztery terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada