Z zaplanowanych 6 mld zł inwestycji Polskiej Grupy Spożywczej w ciągu najbliższych 5 lat co najmniej 1 mld zł trafi do województwa lubelskiego - poinformował we wtorek w Krasnymstawie (Lubelskie) minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Województwo lubelskie odgrywa i będzie odgrywać strategiczną rolę w inwestycjach Polskiej Grupy Spożywczej, jako spichlerz Polski, jako to miejsce, gdzie przemysł spożywczy powinien rozwijać się najbardziej. Z zaplanowanych 6 mld zł inwestycji w ciągu najbliższych 5 lat co najmniej 1 mld zł (…) trafi tutaj, w tym również do Krasnegostawu, do tutejszej cukrowni" - powiedział szef MAP podczas wtorkowego briefingu prasowego.

Jak dodał, inwestycje będą realizowane również m.in. w zakładach zbożowych w Krupem i cukrowni Werbkowice. "Wiele zakładów na terenie województwa lubelskiego będzie się zmieniać, rozwijać, będą to duże środki inwestycyjne" - uzupełnił.

Sasin stwierdził, że Polska Wschodnia jest "bliska rządowi PiS". "Mocno pracujemy nad tym, żeby właśnie ta część Polski podźwignęła się z tego bycia Polską B" - powiedział, dodając, że "podział na Polskę A i B musi zniknąć".

Mówiąc o stworzonych przez rząd PiS instrumentach minister wymienił: program 500 plus, a także 13. i 14. emeryturę. "Tylko z programu 500 plus (…) to jest 227 mld zł, które trafiły do kieszeni polskich rodzin, z tego ponad 12,5 mld zł tutaj w województwie lubelskim" - powiedział Sasin.

Jego zdaniem program 500 plus "odmienił życie wielu rodzin". "Szczególnie tych rodzin z większą ilością dzieci, które w poprzednim okresie tak często znajdowały się w sferze ubóstwa. Udało nam się je z tej sfery ubóstwa wyciągnąć" - podkreślił.

Mówiąc o projektach prorozwojowych w województwie lubelskim minister wskazał ofertę inwestycyjną realizowaną bezpośrednio ze środków budżetowych i jako przykłady wymienił m.in. budowę dróg ekspresowych S17, S12, S19 i autostrady do Terespola. "Dzisiaj - można powiedzieć - Lubelszczyzna to wielki plac budowy" - stwierdził.

Szef MAP odniósł się również do inwestycji samorządowych, które są realizowane ze wsparciem lub ze środków rządowych. "Często to jest wsparcie, które sięga prawie 100 procent wartości inwestycji" - powiedział. Dodał, że przykładami takiego wsparcia są: Program Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Rządowy Program Inwestycji Strategicznych.

Sasin przypomniał, że w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do województwa lubelskiego trafi ponad 2 mld 75 mln zł, w tym 8 mln zł do Krasnegostawu. "W sumie - jak tylko te trzy programy podliczymy - to już ponad 9 mld zł trafiło do województwa lubelskiego. Oprócz tego są inwestycje realizowane bezpośrednio z ministerstw zdrowia, kultury, sportu i wielu innych, które realizują tutaj różnego rodzaju wsparcie lub inwestycje" - wymienił.

Jak stwierdził minister, województwo lubelskie pozostaje najuboższym regionem Polski. Podał, że kiedy PiS obejmował władzę średnia zamożność w regionie wynosiła ok. 45 proc. średniej europejskiej, a obecnie to 52 proc. Dla porównania - wskazał - średnia warszawska to 166 proc. średniej europejskiej. "To pokazuje jak wielka praca jeszcze jest przed nami do wykonania. Jak wielkie pieniądze, jak wielki wysiłek musi być włożony w to, żeby te nierówności wyrównywać" - zastrzegł.

Zdaniem Sasina poprzednicy PiS pogłębiali rozbieżności wspierając najbogatsze miejsca w kraju, np. największe metropolie. Jak podał szef MAP, plany obronne przewidywały, że część Polski położona na wschód od Wisły ma być - według Sasina - pasem ziemi niczyjej pomiędzy wschodem a zachodem. "Pasem ziemi niczyjej pomiędzy tą częścią Europy, która miała być broniona przed ewentualną agresją ze wschodu i tą częścią naszego kontynentu, która jest dzisiaj we władaniu sił zła, reżimu rosyjskiego i jego marionetek" - powiedział.

"Osiem lat rządów PO i PSL to wycofywanie się polskiego państwa z tego terenu. Nie było mowy o inwestycjach" - powiedział Sasin. Podając przykłady tego procesu wymienił: rezygnację rządu Donalda Tuska w 2007 r. z budowy drogi S19, likwidację jednostek wojskowych, placówek pocztowych, połączeń kolejowych i autobusowych oraz posterunków policji. Politykę poprzedników nazwał "fatalną spuścizną polityki Donalda Tuska" i "wielkim planem likwidacji państwa na tym terenie, uczynienia go pustynią inwestycyjną i wypędzenia stąd Polaków". "Tamte czasy nie mogą wrócić" - zaznaczył.

Zdaniem ministra inwestycje napędzą tworzenie nowych miejsc pracy i pozwolą "ostatecznie zdusić plagę bezrobocia". "Celem naszego rządu jest uczynić z całej Polski (…) dobre miejsce do życia, żeby Polacy mogli żyć tutaj na poziomie, który nie odbiega od poziomu życia w wielkich miastach" - powiedział. Ocenił, że rządy PiS "stwarzają realną perspektywę poważnego wzrostu poziomu życia".

Sasin zadeklarował dalszą pracę na rzecz województwa lubelskiego i zachęcił do głosowania na kandydatów PiS do Sejmu w okręgu chełmskim Ryszarda Madziara i Mariusza Kamińskiego, a także na kandydatkę do Senatu Kamilę Grzywaczewską.

Prezes Krajowej Grupy Spożywczej Marek Zagórski nawiązując do wypowiedzi ministra Sasina o planowanych inwestycjach w województwie lubelskim wymienił m.in. dostosowanie do wymogów nowej polityki klimatycznej i podniesienie jakości produkcji w cukrowni w Krasnymstawie (200 mln zł), budowę młyna kukurydzianego o wydajności 300 ton/dobę i rozbudowę magazynów na terenie Elewarru w Krupcu (ok. 200 mln zł w pierwszej fazie inwestycji), modernizację młyna w Zamościu pod produkcję mąki specjalistycznej (kilkadziesiąt milionów złotych), inwestycje w Fabryce Cukierków "Pszczółka" i akwizycję przynajmniej jednej firmy z obszaru przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Zagórski poinformował, że grupa planuje także przeznaczyć ponad 11 mln zł na mecenat kulturalny, sportowy i na organizacje charytatywne w województwie lubelskim.

Krajowa Grupa Spożywcza to największa państwowa spółka zajmująca się produkcją, przechowywaniem i sprzedażą żywności. Powstała z przekształcenia w kwietniu zeszłego roku Krajowej Spółki Cukrowej. Posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym.