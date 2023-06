Polska ma wszelkie zadatki, by być jednym z krajów europejskich, które mogą być stawiane za wzór. Aby tak się stało, musimy się rozwijać co najmniej tak samo szybko, jak w ostatnich 8 latach - mówił w poniedziałek wicepremier, szef MAP Jacek Sasin podczas XVI Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi.

"Dziś jesteśmy często określani +tygrysem Europy+ - krajem, który bardzo szybko nadrabia zaległości i zaczyna już deptać po piętach tym najbogatszym, największym europejskim gospodarkom. Co jest zauważane, komentowane, a często jest powodem frustracji dla polityków zachodnioeuropejskich. (…) Polska ma wszelkie zadatki, aby być jednym z krajów europejskich, które mogą być stawiane za wzór i zapewniać swoim obywatelom poziom życia, który jest średnim poziomem europejskim" - powiedział w czasie poniedziałkowej inauguracji Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi.

Minister aktywów państwowych przekonywał, że aby tak się stało, nasz kraj musi się rozwijać co najmniej tak samo szybko, jak w ostatnich ośmiu latach. "Polska przez te lata właściwie każdego roku była w pierwszej trójce najszybciej rozwijających się krajów europejskich" - podkreślił Sasin wskazując, że dzięki odważnym decyzjom rządu Polska przeszła "suchą stopą" przez okres pandemii.

"Dziś jesteśmy liderem, jeśli chodzi poziom bezrobocia w Europie. (…) Mamy dobre fundamenty, żeby dalej się szybko rozwijać. Mamy zdrową gospodarkę, mamy zdrowe finanse publiczne, mamy budżet, który urósł w sposób bezprecedensowy. Jeszcze osiem lat po stronie wpływów do budżetu państwa widniała suma niespełna 300 mld zł, w tym roku jest to ok. 600 mld zł" - dodał Sasin.

Szef MAP wskazał, że aby Polska mogła dalej rozwijać się w tak szybkim tempie, potrzebne jest zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego kraju, dalszy rozwój infrastruktury, w tym przede wszystkim drogowej oraz dobre, odważne rządy, które - jak mówił Sasin - kierują się przede wszystkim interesem swojego kraju i obywateli.

Wicepremier Jacek Sasin był w poniedziałek jednym z gości sesji inaugurującej organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi XVI Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2023. To trzydniowy cykl wydarzeń skupionych wokół biznesu, nauki, innowacji i życia publicznego, które w tym roku mają dotyczyć wyzwań, jakie przed polską gospodarką stawia sytuacja geopolityczna.