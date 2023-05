Biznes i technologie

J. Sasin: potrzebna jest akceptacje Komisji Europejskiej, by proces tworzenia NABE został zakończony

Autor: PAP

Data: 22-05-2023, 13:02

Czynnikiem wstrzymującym powstanie NABE jest oczekiwanie na potwierdzenie przez KE, że nie jest to pomoc publiczna - poinformował w poniedziałek wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że jeśli to potwierdzenie w najbliższym czasie będzie, to w ciągu najbliższych kliku tygodni proces się zakończy.