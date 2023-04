Biznes i technologie

Jabłoński: ukraińskie zboże zaczyna wyjeżdżać z Polski

Będziemy zwracali się do strony ukraińskiej o dodatkowe kontrole tych, którzy deklarują zakup zboża na eksport; chodzi o to, by nie było ono potem wprowadzane na rynek polski - zapowiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński pytany na portalu gazeta.pl o problem z ukraińskim zbożem.

Jabłoński: ukraińskie zboże zaczyna wyjeżdżać z Polski, fot. pixabay