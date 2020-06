Jacek Misiejuk, Enel X: Polskie firmy spożywcze mogą zarabiać na rynku mocy i programach DSR (wideo)

Jacek Misiejuk wskazuje, że jednym z elementów które mogą pozwolić producentom żywności na złagodzenie kosztów związanych z prowadzeniem rynku mocy jest udział w programach DSR (Demand Side Response, tj. redukcja popytu na żądanie - przyp. red.).

- Jako Enel X jesteśmy światowym liderem tego rodzaju rozwiązań polegających na wykorzystywaniu elastyczności odbiorców w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Celem wprowadzenia rynku mocy miało być to żeby nie powtórzyła się sytuacja z roku 2015, kiedy zabrakło mocy. Wiemy jak wrażliwy na braki zasilania jest przemysł spożywczy i jak duże straty mogłoby przynieść niespodziewane ogłoszenie stopni zasilania czy tzw. blackout. Z drugiej strony rośnie ilość źródeł odnawialnych, co powoduje, że zaczynają one konkurować cenami ze źródłami konwencjonalnymi - mówi.

Ekspert wskazał, że w Polsce, podobnie jak na wszystkich rynkach, gdzie zaczyna brakować energii, wprowadza się mechanizmy, które pozwalają odbiorcom pełnić aktywną rolę w momentach kiedy operatorowi brakuje wszystkich dostępnych rezerw i musiałby sięgać po odbiorców.

- W takich sytuacjach lepiej sięgnąć po odbiorców przygotowanych, którzy zrobią to dobrowolnie i dodatkowo mogą na tym zarobić. Możemy przygotować plany zapotrzebowania na to żeby wziąć udział i zarabiać na własnych generatorach rezerwowych czy na innych urządzeniach. Np. w chłodnictwie można pewne procesy spowolnić lub przyspieszyć. Niekoniecznie musi być to wyłączenie całej produkcji jak w 2015 r., ale np. częściowe w przypadku najbardziej energochłonnych procesów. Można na tym zarabiać całkiem realne pieniądze. W Polsce niestety jest to jeszcze wciąż mało popularne, ale warto się tym zainteresować - wskazuje.

Dyrektor zarządzający Enel X Polska wskazuje, że wiele zakładów mleczarskich w Polsce ma własne agregaty prądotwórcze, które także mogą być elementem programów DSR.

- Uważam, że nie powinno w ogóle być stopni zasilania, tylko zgodnie z najnowszą dyrektywą odbiorcy powinni mieć możliwość działać dobrowolnie i odpłatnie w programach DSR. To umożliwiamy poprzez udział w rynku mocy. Ważne żeby wyeliminować obowiązek żeby odbiorcy musieli się wyłączać bez zapowiedzi, zgody i nieodpłatnie. Dzięki temu, że coraz więcej odbiorców może uczestniczyć w programach CSR mogą zarabiać pieniądze, ale tylko ci, którzy chcą i mają takie możliwości - podsumował.