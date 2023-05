Gospodarzem projektu mającego wprowadzić system kaucyjny w Polsce jest kancelaria premiera. Liczę, że będzie on jak najszybciej przyjęty przez rząd - przekazał w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Projekt został przygotowany przez resort klimatu i środowiska

Wiceszef resortu klimatu był pytany podczas czwartkowej konferencji prasowej, czy jest szansa, by projekt ustawy mający wprowadzić system kaucyjny w Polsce rząd przyjął w tej kadencji. Dopytywany był również o to, czy resort zastanawia się nad wydłużeniem wejścia w życie tego systemu np. o pół roku czy o rok. System kaucyjny miałby ruszyć z początkiem 2025 roku.

Wiceminister przypomniał, że zaproponowane w projekcie vacatio legis przewiduje 24 miesiące na wejście przepisów w życie. "Ale nie widzimy przeciwskazań, żeby rzeczywiście o tym rozmawiać" - dodał.

Dodał, że projekt został już przygotowany przez resort klimatu i środowiska i trafił do KPRM. "Nie jesteśmy już gospodarzem (tego projektu - PAP), zostało to przekazane do kancelarii premiera. Liczę, że ten projekt będzie jak najszybciej przyjęty" - wskazał Ozdoba.

System kaucyjny uzupełniony o dwa projekty rozporządzeń

W kwietniu podczas szczytu Togetair 2023, Robert Chciuk, szef departamentu gospodarki odpadami w resorcie klimatu i środowiska informował, że polskie władze będą przekonywać Komisję Europejską, by zastosowała inny tryb notyfikacji projektu mającego wprowadzić w Polsce system kaucyjny. Chodzi o przyspieszenie tego procesu z 3 miesięcy do 10 dni.

Na początku kwietnia na stronach RCL opublikowano najnowszy projekt ustawy mającej wdrożyć w Polsce system kaucyjny. Uzupełniono go o dwa kluczowe projekty rozporządzeń. Jeden dotyczy wysokości kaucji za zwracane butelki i puszki (miałaby ona wynieść 50 gr od opakowania), a drugi odnosi się do stawek opłat produktowych. Przedsiębiorcy będą musieli ją uiścić w przypadku nieuzyskania wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych, bądź jeśli nie przystąpią do systemu kaucyjnego.

Co obejmie system kaucyjny?

Zgodnie z projektowaną nowelizacją system kaucyjny ma objąć: butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l oraz puszki metalowe o pojemności do 1l.

W ramach projektowanego systemu kaucyjnego, przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją, będą musieli na tych opakowaniach umieścić informację o wysokości kaucji. Z kolei sklepy, które będą uczestniczyć w systemie, będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych kaucją. Do systemu mają wejść obowiązkowo sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw., które będą zobowiązane do zbiórki pustych opakowań oraz zwrotu kaucji. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, choć i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych nią produktów.