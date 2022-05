Jacek Sasin: Dajcie nam czas, a Polacy będą zarabiać tyle co Niemcy

Niestety, nie zarabiamy jeszcze tyle co Niemcy. Proszę jednak dać nam trochę czasu a i do tego doprowadzimy - zapowiedział Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin w rozmowie z Interią.

Autor: AT

Data: 24-05-2022, 12:00

Jacek Sasin zapewnia, że Polacy będą zarabiać tyle co Niemcy. fot. PAP

Jacek Sasin o cenach paliw

W rozmowie Jacek Sasin odniósł się m.in. do wysokich cen paliw.

- Wszędzie paliwo jest droższe i to znacząco, niekiedy litr benzyny kosztuje ponad 11 zł, a w Polsce nieco ponad 7. To znacząca różnica. Absolutnie do minimum ścięliśmy podatki pośrednie, akcyzę, czyli to, co państwo może zrobić. Niżej już nie zejdziemy. Dlatego nie mówimy Polakom: "cieszcie się, bo macie dwa złote taniej", tylko "państwo zrobiło, co mogło" - dodał.

Wicepremier dodał, że państwo ścięło do minimum podatki pośrednie i akcyzę, by złagodzić wzrosty cen na stacjach.

Jacek Sasin: Polacy będą zarabiać tyle, co Niemcy

Według Sasina dojście Polaków do tego, by zarabiali tyle, co Niemcy to tylko kwestia czasu. – Proszę jednak dać nam trochę czasu, a i do tego doprowadzimy – zapewnił Sasin.

Była to odpowiedź wicepremiera na uwagę przeprowadzającego wywiad Marcina Makowskiego, że Niemcy za średnią pensję wynoszącą w przeliczeniu 18 tys. 398 zł brutto, mogą kupić 1880 litrów paliwa, podczas gdy Polacy kupią tysiąc litrów mniej.

Odniósł się także do niedawnej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że Norwegia, zarabiając na wysokich cenach ropy i gazu, "żeruje" na wywołanej przez Rosję wojnie w Ukrainie.