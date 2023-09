Nie dopuścimy nigdy do tego, żeby cena energii w Polsce dla gospodarstw domowych była zaporowa, czyli żeby energia nagle stała się dobrem luksusowym – zadeklarował minister aktywów państwowych Jacek Sasin w czwartek w Radiu Plus.

Szacunki dotyczące rachunków za energię w 2024 r. wskazują, że odejście od mrożenia cen energii może przynieść nam ich skokowy wzrost, nawet o 70 proc. URE czeka na wnioski taryfowe firm - podała "Rzeczpospolita" 14 września br.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odnosząc się do tych szacunków, zapowiedział w czwartek w Radiu Plus, że "jeśli takie zagrożenie będzie (...), to my będziemy oczywiście reagować".

"Nie dopuścimy nigdy do tego, żeby cena energii w Polsce dla gospodarstw domowych była zaporowa, czyli żeby było to tak, że energia nagle stanie się dobrem luksusowym" - podkreślił szef resortu.

Zauważył, że rynkowe ceny energii bardzo mocno się wahają w ostatnim roku, ale również w krótszych okresach czasowych. Zaznaczył jednak, że "naszą ambicją jest, żeby ceny dla Polaków nie rosły". Dodał również, że ceny energii w tym roku są niższe dla gospodarstw domowych niż w roku poprzednim.

"Bo nie dość, że zamroziliśmy najpierw na poziomie roku poprzedniego, to w ostatnim czasie wprowadziliśmy bonifikatę rozporządzeniem pani minister (Anny) Moskwy. Właściwie każde gospodarstwo zaoszczędzi jeden rachunek rocznie na tym ruchu. Więc pokazujemy, jesteśmy tutaj wiarygodni, że dbamy o te portfele Polaków i tak będzie również w przyszłości" - powiedział Sasin.

We wtorek weszły w życie przepisy nowelizacji rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Dotyczą one uwzględnienia w rachunkach 12-proc. obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych.

Z treści rozporządzenia wynika, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energii elektrycznej w terminie 7 dni od wejścia w życie przepisów poinformują na swoich stronach internetowych o zastosowaniu 12-proc. obniżki cen prądu i jak z niej skorzystać.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z PAP wskazała, że nowe przepisy obligują sprzedawców energii do wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń, który wynagradza prooszczędnościowe działania odbiorców energii. "Wartość rachunku dla gospodarstw domowych, które spełnią jeden z wymienionych w rozporządzeniu warunków, zostanie obniżona o 12 proc. wstecznie od początku 2023 r. Oznacza to, że odbiorcy energii będą mogli uzyskać obniżkę należności w kwocie ok. 120 zł. Jest to roczna kwota oszczędności dla odbiorcy w gospodarstwie domowym" - tłumaczyła.