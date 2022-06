Jacek Sasin: Rosja w 70 proc. odpowiada za wysoką inflację w Polsce

Autor: PAP

Data: 26-06-2022, 12:26

- Na nasze potrzeby żywności wystarczy. Niedobór żywności w Europie czy na świecie może spowodować wzrost jej cen - zapewnia wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jacek Sasin zapewnia, że Polsce nie grozi niedobór żywności/fot. Krystian Maj/KPRM/flickr.com/domena publiczna

"Słyszymy, że Ukraina jako największy eksporter zboża na świecie dziś ma problemy z eksportem tego zboża. Mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że Polsce nie grozi niedobór żywności. Nie mogę tego powiedzieć o świecie, o Europie. Tam ta sytuacja wygląda inaczej, często bardzo dramatycznie" - powiedział wicepremier Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Działdowa (warmińsko-mazurskie).

Polsce nie grozi niedobór żywności

- Polska dziś jest dużym producentem i eksporterem żywności. Na nasze potrzeby żywności absolutnie wystarczy. Jednak trzeba się nastawić na to, że niedobór żywności w tej skali może powodować wzrost cen. My się już w pewien sposób przed tym zabezpieczamy, likwidując obciążenia podatkowe na żywność. Będziemy reagować na bieżąco, gdyby okazywało się, że te wzrosty będą widoczne" - zapewnił wicepremier.

"Jeśli zabraknie tego zboża ukraińskiego na Bliskim Wschodzie i w Afryce, to z powodu głodu nastąpi wielka fala migracji. Należy przewidywać, że pojawi się w Europie" - dodał.

Jego zdaniem "musimy sobie uświadomić, że żyjemy w czasach trudnych i wymagających, dalekich od naszych oczekiwań". Według niego dziś najważniejsze jest, by reagować. "My reagujemy. Chcemy ratować polską gospodarkę, miejsca pracy" - podkreślił.

Sasin podkreśla, że największą zmorą może być bezrobocie. "Tego musimy uniknąć, żeby polskie rodziny miały się z czego utrzymać (...) Temu poświęciliśmy bardzo wiele, wydaliśmy ogromne pieniądze" - powiedział.

Jacek Sasin odniósł się do zarzutów, że rząd przyczynił się do wysokiej inflacji. "Zarzucają nam, że rząd odpowiada za inflację. W jakimś stopniu te 100 mld zł, które trafiły na rynek oczywiście miały wpływ. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, czy wolelibyśmy miliony bezrobotnych, czy wolelibyśmy bankructwa firm, przedsiębiorców? Czy lepszym rozwiązaniem - chociaż też złym - było to, że te pieniądze spowodowały nieco wzrost inflacji" - powiedział wicepremier.