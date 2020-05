Jadwiga Emilewicz na EEC Online: Jak zmieni się biznes po epidemii?

To wielki test, jak będzie wyglądał sektor organizatorów kongresów gospodarczych. Czy w taki sposób będzie organizował wydarzenia jak to dzisiejsze, czy wróci na normalne tory? Mam nadzieję, że – mimo wszystko – będziemy spotykać się bezpośrednio i nastąpi to już niebawem – mówiła dziś podczas otwarcia EEC Online Jadwiga Emilewicz, wicepremier, szefowa Ministerstwa Rozwoju.