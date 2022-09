Trwają prace na stworzeniem w Polsce systemu kaucyjnego. To krok w stronę gospodarki obiegu zamkniętego i jednocześnie spora rewolucja dla firm. Będziemy o tym rozmawiać podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

System kaucyjny: jaki powinien być?

- Nie ma wątpliwości, że dobrze skonstruowany system kaucyjny przyczyni się do znaczącego podniesienia poziomu zbiórki opakowań i zmniejszenia śladu węglowego całej branży napojowej. System powinien zapewnić również spełnienie wymogów wynikających z unijnej dyrektywy Single Use Plastic dotyczących poziomów użycia surowców wtórnych (recyklatu) w nowych opakowaniach. Już w roku 2025 każda nowa butelka PET będzie musiała zawierać minimum 25% recyklatu. Bez sytemu kaucyjnego osiągnięcie wymaganych regulacjami unijnymi poziomów zbiórki opakowań po napojach oraz dostęp do wytworzonych z nich surowców wtórnych będzie praktycznie niemożliwy - zauważa Polska Federacja Producentów Żywności.

Żywność i opakowanie bez śladu

Jakie są uwarunkowania prawne i podatkowe dyrektywy plastikowej oraz systemu kaucyjnego, jakie są cyrkularne trendy, na czym polegają zielone zasady myślenia o produkcji i dystrybucji? Jak można projektować opakowania na na miarę zielonej rewolucji oraz na ile w gospodarce odpadami mogą pomóc nowe technologie i sztuczna inteligencja?

O tym będziemy rozmawiać podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu w trakcie debaty "Żywność i opakowanie bez śladu - reduce, reuse, recycle". Sesja odbędzie się 7 listopada w godzinach 11.30-13.00.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

