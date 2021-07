Jak być eko na wakacjach?

Sezon urlopowy w pełni. Niezależnie od tego, czy spędzamy go nad wodą, w górach czy w mieście – podczas letniego wypoczynku warto myśleć ekologicznie.

1. Zamień cztery kółka na dwa

Letnia aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Dlaczego więc na weekendowego grilla do znajomych nie wybrać się na hulajnodze elektrycznej, a w wakacyjną podróż nie zabrać ze sobą roweru, rolek czy deskorolki? Bezemisyjne środki transportu niosą korzyści dla środowiska i zdrowia, a od początku pandemii notują znaczny wzrost zainteresowania wśród klientów. Zwiększony popyt na rowery w ostatnich miesiącach spowodował wyczerpanie lub ograniczenie asortymentu wielu sklepów specjalistycznych. Jak wskazują dane Empik.com, w czerwcu klienci zakupili znacznie więcej rowerów, akcesoriów i części rowerowych niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Spektakularne, kilkukrotne wzrosty popularności zanotowały w tym samym okresie wrotki i rolki.

2. Wybieraj miejsca przyjazne środowisku

Przyjaznych środowisku hoteli, pensjonatów czy innych miejsc noclegowych jest coraz więcej. Jak je rozpoznać? Warto zwracać uwagę na certyfikaty, takie jak LEED, Green Leaf, Green Key czy BREEAM. Miejsca nimi oznaczone spełniają ekologiczne wymagania, m.in. w zakresie oszczędnego zużycia wody i energii, wykorzystania materiałów przyjaznych dla otoczenia czy też właściwej gospodarki odpadami. Alternatywnie wobec hoteli, dobrym wyborem noclegowym mogą być także kempingi, hostele i mniejsze gospodarstwa agroturystyczne.

3. Ogranicz zużycie plastiku

Ogromne ilości odpadów, które nie podlegają rozkładowi, tworzą plamy śmieci w oceanach i zanieczyszczają ląd. Codzienne nawet małe, odpowiedzialne wybory i działania każdego z nas, w dużej skali mogą przekładać się na poprawę stanu środowiska. Na co dzień i w podróż warto więc zabierać ze sobą produkty trwałe i wielorazowego użytku, jak chociażby: ekologiczne butelki i bidony z filtrem, kubki na ciepłe napoje, szklane i metalowe słomki oraz woreczki wielokrotnego użytku na warzywa i owoce. Dane sklepu Empik.com jednoznacznie wskazują, że świadomość w tym zakresie rośnie, a po tego typu akcesoria sięga coraz więcej konsumentów – w czerwcu i lipcu bidony i butelki na wodę cieszyły się na platformie ponad 5-krotnie wyższym zainteresowaniem niż w analogicznym okresie rok temu.

4. Dbaj o otoczenie

Każda podróż generuje ślad węglowy. W jaki sposób możemy go zniwelować? Warto wybierać środki transportu publicznego zamiast jazdy samochodem i ograniczyć ilość zabieranego bagażu – każdy dodatkowy kilogram to więcej spalonego paliwa. Przed wyjazdem dobrze jest też wyłączyć wszystkie urządzenia podłączone do prądu. W miejscu urlopu starajmy się nie niszczyć roślin i nie szkodzić zwierzętom. Niewskazane jest ich dokarmianie – naturalne środowisko zapewnia im wszystko, czego potrzebują. Wchodząc na tereny parków narodowych i rezerwatów przyrody należy poruszać się po wyznaczonych ścieżkach, mając na względzie własne możliwości fizyczne.

5. Postaw na ekologiczne warianty kosmetyków

W kostce kupimy już nie tylko mydło do rąk, ale także szampon, odżywkę do włosów czy dezodorant. Produkty, które przez dziesiątki lat dostępne były wyłącznie w opakowaniach z tworzyw sztucznych, przybierają nowe, bardziej przyjazne środowisku formy w duchu zero waste. Segment kosmetyków ekologicznych i naturalnych rośnie w zawrotnym tempie. W czerwcu 2021 na Empik.com kategoria ta cieszyła się o połowę wyższym zainteresowaniem klientów niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Obecnie odwiedzający platformę Empiku najczęściej wybierają kremy SPF – dobrym wyborem z myślą o środowisku są te z bezpiecznymi filtrami mineralnymi. Do najpopularniejszych produktów należą też naturalne bronzery i przyspieszacze do opalania oraz wcierki, odżywki i olejki do włosów. W wakacyjnej kosmetyczce dobrze sprawdzi się również m.in. pasta do zębów w tabletkach, bambusowa szczoteczka czy biodegradowalne lub wielorazowe płatki kosmetyczne do demakijażu.

6. Zabierz swoje śmieci

Jak wynika z danych GUS, w 2020 r. przeciętny mieszkaniec Polski wyprodukował ponad 340 kg śmieci. Mimo, że liczba ta wzrosła o kilka kilogramów w porównaniu do poprzedzającego roku, statystyki dają pewne powody do optymizmu – już ponad połowa odpadów zostaje poddana procesom odzysku. Choć często może wydawać się, że segregowane przez nas śmieci i tak finalnie trafiają do jednego kontenera – nic bardziej mylnego. Rozdzielenie odpadów w domu przyspiesza pracę w sortowniach śmieci i wpływa na efektywniejsze odzyskiwanie surowców. Warto o tym pamiętać także podczas wakacji. Wybierając się do lasu czy w inne zielone miejsce, gdzie nie ma koszy na śmierci, koniecznie zabierzmy ze sobą własną torbę na odpady, nie zapominając o ich późniejszym segregowaniu i wyrzuceniu do odpowiednich kontenerów. Coraz łatwiej dostępne są także worki biodegradowalne, które stanowią przyjazną środowisku alternatywę wobec opakowań plastikowych.

7. Zapisz e-przewodniki na jednym urządzeniu

Książki w formie audiobooków i e-booków towarzyszą nam już na co dzień, a grono ich odbiorców stale się rozszerza. Szczególnie w naznaczonym przez pandemię 2020 roku treści cyfrowe jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu. Jak wynika z danych aplikacji Empik Go, użytkownicy sięgnęli w tym czasie po ponad 1,5 miliona e-booków, a do najczęściej wybieranych gatunków należały kryminał, literatura faktu, literatura obyczajowa i propozycje dla dzieci. Tegoroczne wakacje mogą zaznaczyć trend na przewodniki turystyczne w cyfrowej formie. W ten sposób nie tylko zaoszczędzimy miejsce w bagażu, ale także zmniejszymy jego wagę – a to korzystnie przełoży się na ilość paliwa spalanego podczas podróży.