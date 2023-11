Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 zgromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora. Zapraszamy na 18 sesji tematycznych.

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji./fot. PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks", uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji.

Zobacz AGENDĘ i ZAREJESTRU SIĘ na konferencję.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 - już 6 i 7 listopada

Organizatorem Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest Grupa PTWP, zajmująca się tworzeniem zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, obejmujących wydawanie magazynów prasowych oraz specjalistycznych portali i publikacji, a także organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych.

Agenda Forum Rynku Spożywczego i Handlu przygotowana w konsultacjach z przedstawicielami branży jest już gotowa, a nasi moderatorzy pracują nad scenariuszami poszczególnych sesji, by zadać jak najwięcej kluczowych pytań i zyskać cenne odpowiedzi ekspertów i ekspertek.

Udział stacjonarny pozwoli Ci najpełniej wykorzystać Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zachęcamy do obecności w Warszawie, by nie tylko wysłuchać wiedzy ekspertów, ale i zadać nurtujące pytania panelistom oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe z najważniejszymi graczami na rynku spożywczym, handlowym i HoReCa. Pierwszego dnia, 6 listopada, zaplanowana jest także wieczorna gala z nagrodami oraz networkingowy bankiet.

6 listopada 2023, w godzinach 14.45-16.45 w sali Balowej B odbędą się sesje: #consumer trends Jak cię widzą, tak cię smakują. „Wizerunek mięsa A.D. 2023” /Novel food, białko owadzie, żywność roślinna. Jak z ciekawostek rynkowych uczynić prężną gałąź przemysłu spożywczego? / Nowe szaty alkoholu – NoLo, 0%, trendy, nowe grupy docelowe.

Panel rozpocznie się od rozmowy 1:1 z Szymonem Mordasiewiczem, Managing Director, Consumer Panel Services GfK | Poland.

Potem zapraszamy na panel złożony z 3 części:

I. Jak cię widzą, tak cię smakują. „Wizerunek mięsa A.D. 2023”

· Mięso walczy z zamiennikami na argumenty

· Promocja mięsa, czyli do kogo kierować komunikaty?

· Mięsne innowacje. Skąd czerpać inspiracje?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Paweł Nowak, dyrektor zarządzający, Goodvalley Polska, producenta marki Dolina Dobra

Marietta Stefaniak, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju, Zakłady Mięsne Silesia SA

Adam Zdanowski, współwłaściciel, ZM Wierzejki

Moderacja: Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, PortalSpozywczy.pl

II. Novel food, białko owadzie, żywność roślinna. Jak z ciekawostek rynkowych uczynić prężną gałąź przemysłu spożywczego?

· Regulacje unijne a nowa żywność. Kto boi się innowacji?

· Owady w menu. Jak Polska może skorzystać na nowym trendzie?

· Żywność roślinna – wysyp innowacji. Czas na plant-based 2.0

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Piotr Grabowski, współzałożyciel, FoodTech.ac.

Mateusz Kowalewski, prezes zarządu, Hortimex Sp. z o.o.

Anna Malinowska, dyrektorka ds. rozwoju produktów roślinnych, CPF Poland

Moderacja: Anna Wrona, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

III. Nowe szaty alkoholu – NoLo, 0%, trendy, nowe grupy docelowe

· Alkohole, które stały się napojami. Dla kogo wersje bezalkoholowe?

· Krafty, manufaktury, produkcja rzemieślnicza – czy to przyszłość rynku alkoholi?

· Wódka traci zwolenników. Jak ożywić jej wizerunek?

· Jaki będzie 2024 rok na rynku alkoholi? Eksperci wskazują trendy

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Krzysztof Apostolidis, prezes zarządu, Partner Center

Witold Franczak, dyrektor, Browar Bóbr Limanowa Sp. z o.o.

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu, TiM SA

Jakub Nowak, prezes zarządu, JNT Group

Marek Sypek, dyrektor zarządzający, Stock Polska

Moderacja: Jakub Szymanek, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum pod hasłem TrendsTalks będą:

• STRATEGY TRENDS

kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby | czas na eksport polskich marek i wartości | nowe modele biznesowe | biznes pod ostrzałem regulacji | polsko-ukraińskie tematy nt. rolnictwa | odpowiedzialność społeczna i budowanie lepszej marki

• TECHNOLOGY TRENDS

żywność w czasach AI | dane i analityka – scyfryzowana fabryka w służbie efektywnej produkcji | zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing | sztuczna inteligencja na linii produkcyjnej | nowe technologie dla konsumentów

• GREEN TRENDS

zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność | fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie | novel food, białko owadzie, żywność roślinna | żywność dla zdrowia ludzkości i planety | zielone twarze gastronomii | zrównoważone łańcuchy dostaw

• CONSUMER TRENDS

preselekcja trendów: co dla zetki, co dla silvera? | apetyt na spożywcze zyski | sprzedawcy pozytywnych emocji | konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie, cyfrowe płatności | handel w czasach nadkonsumpcji: less is more | zakupy jutra

• HORECA TRENDS

gastronomia przyszłości | formaty dla klientów z apetytem | roboty w HoReCa | dark kitchen | restauracje vs. sklepy – walka o klientów | wszystkie twarze gastronomii: od gwiazdkowych restauracji, po sieciówki i food trucki | pracownicy – jaka przyszłość dla sektora gastro?

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023: Poznaj naszych partnerów i sponsorów

