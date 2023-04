Płace rosną w tempie powyżej 12 proc., ale nadal wolniej niż inflacja. Ta sytuacja utrzyma się jeszcze przez co najmniej pół roku – ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka w komentarzu do piątkowych danych GUS.

Jak długo płace będą rosły wolniej niż inflacja? fot. unsplash

Jak długo płace będą rosły wolniej niż inflacja?

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 r. wyniosło 7.508,34 zł, co oznacza wzrost o 12,6 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny w piątek. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,5 proc.

Jak zauważył ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, zatrudnienie w ujęciu miesięcznym ponownie znalazło się na minusie, ale w ciągu rok nadal rośnie. "Te mieszane sygnały świadczą o tym, że na rynku pracy czeka nas prawdopodobnie stagnacja" - ocenił.

"W wynagrodzeniach również powtórka z rozrywki. Płace rosną w tempie powyżej 12 proc., ale nadal wolniej niż inflacja. Ta sytuacja utrzyma się jeszcze przez co najmniej pół roku" - stwierdził Zielonka.

Polakom zostaje w kieszeniach coraz mniej pieniędzy

"Przeciętne wynagrodzenie ponownie przebiło poziom 7500 tys. zł brutto. W skali miesiąca mówimy o wzroście ponad 6 proc. W skali roku mamy dwucyfrowy wynik - 12,1 proc. Realnie jednak zostaje Polkom i Polakom w kieszeniach coraz mniej pieniędzy" - dodał.

Zielonka zwrócił uwagę, że wysokie tempo wzrostu zarobków jest w branżach transportu i gospodarki magazynowej, które od kilku miesięcy zmagają się z brakiem rąk do pracy, a co za tym idzie ze zwiększoną presją płacową.

Ekspert wskazał, iż w zatrudnieniu jedynie dwie branże - zakwaterowanie i gastronomia oraz działalność naukowa - w stosunku do lutego nie odnotowały spadku. Jego zdaniem, sektor zakwaterowania i gastronomii zdaje się odrabiać covidowe straty i późniejsze braki rąk do pracy, ponieważ w skali roku odnotował wynik znacznie powyżej średniej na poziomie 7,1 proc. "Niewykluczone jest też, że to początek przygotowań do sezonu letniego" - przekazał ekspert.