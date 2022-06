Jak długo Polacy muszą pracować, by móc kupić sobie Big Maca?

Autor: op. AT

Data: 30-06-2022, 15:42

Przy obecnej minimalnej płacy krajowej, Polak musiałby pracować przez ponad godzinę (a dokładnie 62 i pół minuty), aby zarobić na jednego Big Maca. To niemało.

Jak długo Polacy muszą pracować na Big Maca?

W ciągu ostatnich 10 lat inflacja znacząco wpłynęła na wysokość kosztów codziennych zakupów – nawet w ulubionej przez wielu branży fast-food.

Zespół MoneyTransfers.com przyjrzał się 11 krajom, w których trzeba wydać najwięcej na zakup jednego Big Maca i obliczył, jak długo musiałby pracować przeciętny pracownik wg. krajowej płacy minimalnej, aby zarobić odpowiednią kwotę.

Ponadto porównano te dane ze średnią ceną Big Maca i krajową płacą minimalną w 2012 r. W 2012 roku liczba minut pracy potrzebna do zarobienia na jednego Big Maca w Warszawie wynosiła 36.

Jak mocno zdrożał w Polsce Big Mac od 2012 roku?

Popularny burger w Polsce jeszcze w 2012 roku kosztował 9,10 złotych. Obecnie kosztuje on 14,50 zł. co jest równowartością 3.24 USD. Przez 10 lat jego cena wzrosła o ponad 59%. Przy minimalnej płacy krajowej, która u nas w kraju wynosi obecnie 3010 zł brutto (2363 zł netto), przy godzinowej stawce 13,91 zł netto, Polak musiałby pracować przez ponad godzinę (a dokładnie 62 i pół minuty), aby zarobić na jednego Big Maca. To niemało.

Jak donosi CNBC, w ciągu ostatnich 10 lat cena Big Maca w USA wzrosła o też niemałe 40%. Z kolei minimalna płaca krajowa w USA nie zmieniła się od lipca 2009 r., kiedy to została podniesiona z 6,55 USD do 7,25 USD.

Dla porównania, dziesięć lat temu koszt Big Maca wynosił 4,33 USD, co oznacza, że zarobienie ekwiwalentu kosztu burgera zajęłoby pracownikowi z płacą minimalną 35 minut. W 2022 r. minimalna płaca krajowa wynosi tyle samo, jednak zarobienie równowartości Big Maca zajęłoby im całe 13 minut więcej, czyli 48 minut. Średni koszt Big Maca w USA wynosi obecnie 5,81 USD.

Jak wyglądają ceny Big Maca w 2022 roku?

Najnowsze dane indeksowe pokazują, że Szwajcaria ma obecnie najdroższego Big Maca na świecie za 6,98 USD, za nią plasują się Norwegia i Stany Zjednoczone.

Spośród 11 najdroższych Big Maców na świecie Wielka Brytania i Dania znajdują się na samym dole. Cena Big Maca w Danii wynosi 4,82 USD (32,00 DKK), tyle samo co w Wielkiej Brytanii. Dla porównania, indeks Big Mac obecnie wymienia Rosję jako najtańszego Big Maca na świecie za 135 rubli (2,37 USD).

Gdzie zjemy najdroższego Big Maca na świecie?

Odkryliśmy, że pomimo stosunkowo niskich cen patrząc przez pryzmat ceny Big Maca, Urugwaj jest w rzeczywistości najdroższy ze wszystkich krajów. Pracownik zarabiający minimalną krajową stawkę godzinową (1,25 USD) musiałby pracować przez 4,3 godziny, aby zarobić na burgera. Wysoko uplasowała się również Wenezuela – przy cenie Big Maca wynoszącej 5,06 USD i minimalnej krajowej stawce godzinowej wynoszącej 3,47 USD, zapłacenie za Big Maca zajęłoby osobie z taką pensją 1,45 godziny.

Na dole skali znajduje się Szwajcaria. Pomimo najdroższego Big Maca na świecie, kraj ten ma również najwyższą krajową stawkę minimalną na godzinę w wysokości 23,53 USD, co oznacza, że pracownik musiałby pracować tylko 17 minut, aby móc cieszyć się kultową kanapką.

Ile trzeba pracować na Big Maca?

Rozbieżność między wzrostem kosztu Big Maca a krajową płacą minimalną w poszczególnych krajach jest wyraźna, gdy spojrzymy na dane z 2012 roku. Na przykład w Urugwaju, w 2012 r. pracownik musiał pracować prawie o połowę krócej ( 2,38 godziny), aby zarobić tyle samo, ile kosztuje Big Mac (4,63 USD), co w 2022 roku.

W mniej niż 20 minut na burgera można zarobić też w Danii (18 minut) i Norwegii (20 minut). Co ciekawe, żaden z tych krajów skandynawskich nie ma oficjalnej krajowej płacy minimalnej. Co ciekawe, w żadnym z tych krajów skandynawskich nie obowiązuje oficjalna krajowa płaca minimalna. Mimo to, średnia minimalna płaca godzinowa dla pracowników niewykwalifikowanych jest znacznie wyższa niż w wielu innych krajach. Na przykład średnia płaca godzinowa dla pracownika w Norwegii wynosi około 19,50 USD, podczas gdy w Wielkiej Brytanii minimalna płaca godzinowa wynosi zaledwie 10,90 USD.

Kolejnym krajem na liście, który nie ma ustawowej płacy minimalnej, jest Szwecja. Pomimo posiadania czwartego najdroższego Big Maca za 5,79 USD, przeciętny pracownik potrzebowałby 27 minut, aby móc go kupić. Dla porównania, wynagrodzenie kasjera McDonald’s w Szwecji jest równowartością około 13 USD za godzinę.