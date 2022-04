Jak firmy mogą chronić swoje interesy w Rosji? Zapytaliśmy prawnika

Wiele firm, które ze względu na sankcje wcale nie musiały wycofywać się z terytorium Federacji Rosyjskiej zrobiło to dobrowolnie, ponieważ obawiały się, że nie będą mogły tam chronić swojego kapitału materialnego ale też niematerialnego (fabryk, know-how, patentów). Nie oznacza to, że jest to sytuacja całkowicie bez wyjścia - mówi nam Anna Mirek, radca prawny, Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k.

Jak firmy mogą chronić swoje interesy w Rosji?

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Szybkie wyjście z Rosji wielu firm i marek rodzi pytanie o przyszłość pozostawionej przez nie infrastruktury w tym kraju. Zamiana McDonald's na Wujaszka Wanię czy IKEI na sieć IDEA to póki co internetowe żarty, ale do śmiechu nie jest Billowi Browderowi czy Michaiłowi Chodorkowskiemu, których wielomiliardowe biznesy w Rosji zostały w krótkim czasie "sprywatyzowane" praktycznie z dnia na dzień za pomocą szeregu fikcyjnych spółek.

W jaki sposób firmy, które są właścicielami znaków towarowych mogą dochodzić swoich praw przed wymiarem sprawiedliwości? Co stałoby się np. w Polsce gdyby ktoś otworzył sieć fast foodów z obróconym o 90 stopni logiem nawiązującym do McDonald's? W jaki sposób firmy chronią swoje loga, know-how itp.?

Anna Mirek, radca prawny, Senior Associate w Kancelarii Noerr Biedecki sp.k.: Postępująca globalizacja doprowadziła do zacieśnienia współpracy gospodarczej między różnymi państwami (nie tylko tymi należącymi do Unii Europejskiej), ale także Federacją Rosyjską, która jest sygnatariuszem zarówno Konwencji Paryskiej, jak i Porozumienia w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej, stanowiącego załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO). Oba te akty zobowiązują kraje członkowskie, w tym także Polskę, do przyznawania ochrony znakom towarowym, zarejestrowanym przez zagraniczne podmioty lub osoby, na równi z tym, w jaki sposób chronią one znaki zgłoszone przez swoich własnych obywateli i rodzime firmy.

Jak firmy mogą chronić swoje znaki towarowe w Rosji?

W tym kontekście, teoretycznie Rosja oraz jej organy administracyjne i sądownicze winny respektować znaki towarowe zagranicznych przedsiębiorców, tak jak swoich własnych obywateli. Natomiast, inną kwestią jest czy dzieje się to w praktyce...Dramatyczne wydarzenia z ostatnich tygodni zza naszej wschodniej granicy sugerują, że nie tylko te traktaty międzynarodowe nie będą przestrzegane...

Na terytorium Polski nadal jednak one obowiązują i muszą być respektowane przez polskie sądy. Otworzenie jakiegokolwiek biznesu, a nie tylko sieci fast-foodów, którego logo nawiązywałoby do logo innego przedsiębiorcy stanowi nie tylko naruszenie jego znaku towarowego ale również czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na wywoływaniu pozytywnych skojarzeń wiążących się z innym przedsiębiorcą.

Jak ochrona znaku towarowego wygląda w Polsce?

Przypomnijmy, że zgodnie z polskim prawem: osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 1) na zasadach ogólnych albo 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. Ponadto, w odniesieniu do znaków, które cieszą się szczególna renomą można żądać zaprzestania używania znaku podobnego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, gdy używanie takie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru.

Uczciwe spółki prowadzą swoje działania biznesowe pod własną marką, a nie pod obróconym logo innego przedsiębiorcy i na tym budują swój kapitał. Przekręcenie znaku innej firmy jest przykładem jaskrawego naruszenia praw wyłącznych do znaku, a w skrajnych przypadkach nawet naruszenia dóbr osobistych danej firmy, jeśli taki zabieg został zastosowany również w celu jej ośmieszenia bądź zniesławienia.

Jak firma może chronić się przed bezprawnymi działaniami w Rosji?

Co realnie może zrobić spółka, której aktywa lub znaki towarowe będą bezprawnie wykorzystywane na terenie Rosji w sytuacji gdy trudno zawierzyć w niezależność tamtejszego wymiaru sprawiedliwości?

Niestety, możliwości działania takiej spółki są mocno ograniczone, bo choć w ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do postępującej integracji państw Unii Europejskiej i pewnych międzynarodowych standardów, to należy pamiętać, że wszystkie systemy prawne, w szczególności system praw własności intelektualnej, opierają się na zasadzie terytorialności. Oznacza to, że dane uprawnienie, w tym prawo do wyłącznego używania, np. krajowego znaku towarowego, ogranicza się do terytorium danego państwa i to państwo nie może wymuszać na innym państwie jego honorowania na innym terytorium.

Sytuacja, którą pan przywołał jest jednak bardziej skomplikowana, ponieważ Federacja Rosyjska, przystępując do wspomnianych porozumień międzynarodowych, zgodziła się respektować różne zachodnie znaki, marki i brandy na równi ze swoimi rodzimymi. Pomimo to, w tej sytuacji, zasadniczy ciężar egzekwowania traktatów międzynarodowych w praktyce, jak pan redaktor słusznie zauważył, nie odbywa się na poziomie lokalnych sądów, ale opiera się na mechanizmach respektowania aktów międzynarodowych pomiędzy ich państwami sygnatariuszami. Innymi słowy, te spory toczą się na poziomie międzypaństwowym i międzynarodowym, a nie pomiędzy obywatelami i władzami/instytucjami danego kraju.

Co mogą zrobić firmy, by ochronić swój majątek w Rosji?

Dlatego też wiele firm, które ze względu na sankcje wcale nie musiały wycofywać się z terytorium Federacji Rosyjskiej zrobiło to dobrowolnie, ponieważ obawiały się, że nie będą mogły tam chronić swojego kapitału materialnego ale też niematerialnego (fabryk, know-how, patentów). Nie oznacza to, że jest to sytuacja całkowicie bez wyjścia, gdyż poza rosyjskim wymiarem sprawiedliwości, np. w przypadku umów cywilnych istnieje szereg innych zabezpieczeń i mechanizmów finansowych, których egzekwowanie można oprzeć na egzekucji poza terytorium rosyjskim - są to jednak mechanizmy, których wiele firm nie wprowadziło w swoich umowach z tamtejszymi partnerami biznesowymi.

Dlatego przedsiębiorcy, którzy nadal z jakichś względów prowadzą interesy z rosyjskimi podmiotami powinno takie mechanizmy jak najszybciej do swoich umów wprowadzić. Rekomendowane jest też dokumentowanie istniejących naruszeń, w oczekiwaniu na zmianę kursu politycznego – być może bowiem ich dochodzenie w lokalnych sądach w najbliższych latach ponownie stanie się możliwe.

Dziękuję za rozmowę.