W branży spożywczej i handlowej nadal jest sporo miejsca dla daleko idącej innowacyjności. Jej główną siłą napędową są potrzeby i oczekiwania konsumentów. M.in. o tym porozmawiamy w czasie Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu zastanowimy się jak innowacje i strat-upy zmieniają obraz rynku?/fot. unsplash.com

Jeszcz kilka lat temu start-upy kojarzone były głównie z branżą informatyczną. Jednak już od kilku lat coraz śmielej i więcej mówi się o start-upach w branży żywności.

Wyniki sprzedażowe pionierów takich jak Beyond Meat czy Impossible Foods pokazały, że jest o co walczyć.

Polske starupowe marki spożywcze udowodniły, że nie mamy powodu do kompleksów.

Start-upy nagrodzone przez Carrefour zorganizowały "kolację przyszłości"

Apollo: Nasz Qurczak przeleciał cały świat

Planeat pozyskuje 1,1 mln zł na rozwój roślinnych zamienników mięsa

Foodtech.ac rusza z nową edycją akceleratora

Carrefour szuka małych, lokalnych dostawców i wspiera start-upy

Foodtech i Retailtech na FRSiH 2022

Sesja "Foodtech i Retailtech – innowacje i strat-upy zmieniają obraz rynku" odbędzie się 8 listopada w godzinach 11:30-13:00 w Hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Podczas debaty omówimy m.in. takie zagadnienia jak:

Akwaponika i farmy miejskie – czyli ultralokalna żywność także z miast

Aplikacje, dane, chmura łączą klienta i sklep

Sklepy autonomiczne, vending, nanoplacówki

Kasy samoobsługowe, wirtualne przymierzalnie i asystenci

Przegląd foodowej i retailowej sceny start-upowej

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zapraszamy do rejestracji

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

Spotkania każdego roku przynoszą uczestnikom i słuchaczom konstruktywne wnioski, diagnozy dotyczące kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej oraz handlowej i HoReCa.

ZOBACZ AGENDĘ FRSIH 2022

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Warto zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

● Networking. W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nowe kontakty.

● Najgorętsze tematy w branży: nowy handlowy ład | żywność i opakowania bez śladu | fabryka 4.0 | zarządzanie FMCG | ESG w branży spożywczej i handlu | foodtech, retailtech i e-commerce | trendy dla sektora HoReCa.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Wiedza i inspiracje. Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Dlaczego warto dołączyć do Forum Rynku Spożywczego i Handlu?

● W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych.

● Udział w wieczornej gali wręczenia Nagród Food&Retail Award oraz certyfikatów Dobry Produkt przyznanych w drodze plebiscytu.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PostalSpozywczy.pl DlaHandlu.pl HoReCaTrends.pl

Zapraszamy do wymiany inspirujących doświadczeń w trakcie dyskusji i spotkań na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

REJESTRACJA NA FORUM RYNKU SPOŻYWCZEGO I HANDLU