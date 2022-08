Jak konsumenci oceniają Nutri-Score?

Autor: oprac. OW

Data: 30-08-2022, 10:14

Nutri-Score jest ceniony przez konsumentów za zrozumiałość. Osoby, które rzadko czytają etykiety, doceniają graficzne przedstawienie oznaczeń w formie skali.

Jak konsumenci oceniają Nutri-Score? Fot. shutterstock

Nutri-Score w Polsce i w Europie

W Polsce funkcjonują obecnie dwa systemy znakowania wartością odżywczą produktów – system znakowania Referencyjną Wartością Odżywczą (RWS) i system Nutri-Score. Nutri-Score klasyfikuje żywność i napoje według profilu żywieniowego i obecności składników uznanych za pożądane w naszej diecie (np. białko, błonnik) oraz zawartość warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych, wybranych olejów czy oliwy z oliwek. Nutri-Score oznaczenia od litery A na zielonym tle (produkty o wysokiej jakości odżywczej) do E na czerwonym (zawierające składniki, które należy ograniczać lub spożywać rzadziej, np. nasycone kwasy tłuszczowe, sól czy cukry).

Nutri-Score funkcjonuje już w Europie – we Francji, Belgii, Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Luksemburgu i Holandii. Od niedawna, na zasadzie dobrowolności, jest wprowadzany również w naszym kraju. Firmy Nestlé i Biedronka we współpracy z Ipsos postanowiły zbadać, jak polscy konsumenci postrzegają Nutri-Score .

Nutri-Score oczyma Polaków

Badanie wykazało, że Nutri-Score znacznie ułatwia poprawne klasyfikowanie produktów w ramach tej samej kategorii ze względu na ogólną jakość odżywczą. Nutri-Score jest ceniony za zrozumiałość: konsumenci, zwłaszcza osoby, które rzadko czytają etykiety, doceniają graficzne przedstawienie oznaczeń w formie skali. Respondentom spodobała się czytelność, przejrzystość, prostota i wartość informacyjna nowego systemu. System jest bardzo intuicyjny, a konsumenci szybko się go uczą.

Dla 66% ankietowanych nowy system oznaczeń jest przydatny w wyborze produktów, według 65% jest zrozumiały, dla 63% - wiarygodny. 64% badanych uznało, że jest dopasowany do ich potrzeb. Po krótkim wytłumaczeniu odczytywania oznaczeń 68% respondentów bezbłędnie oceniło jakość odżywczą produktów z każdej zaprezentowanej im podczas badania kategorii produktów.

Nutri-Score: opinie branży

– Zależy nam, aby konsumenci w Biedronce mogli dokonywać korzystnych dla zdrowia wyborów żywieniowych już przy półce sklepowej i chcemy im ten wybór ułatwić. Kluczem do tego jest prosty i skuteczny system pomagający konsumentom porównywać jakość żywieniową produktów w ramach tych samych kategorii. Dlatego zdecydowaliśmy się na Nutri-Score. Będzie to uzupełnienie dotychczas stosowanego oznakowania RWS, które pozostanie na tyle opakowania. Oznakowanie Nutri-Score będzie pojawiać się konsekwentnie na froncie kolejnych produktów marek własnych Biedronki. Już teraz zarejestrowaliśmy 20 marek własnych, w ramach których sukcesywnie oznakowanie Nutri-Score jest wprowadzane - mówi dr inż. Justyna Szymani, Dyrektor Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej w sieci Biedronka.

– W Nestlé wspieramy świadome wybory konsumenckie i wszelkie rozwiązania, które ułatwiają podejmowanie optymalnych decyzji zakupowych i żywieniowych. Ogromną rolę do spełnienia ma tu przejrzysty, łatwy do zrozumienia system znakowania produktów wartością odżywczą. Obecnie wprowadzamy znakowanie Nutri-Score na produktach Nestlé w Polsce. Dziś jest już obecne na opakowaniach owsianek NESVITA, produktach roślinnych marki Garden Gourmet, kawach NESCAFÉ Dolce Gusto, batonach Lion oraz KitKat czy płatkach zbożowych NESQUIK, CHEERIOS i FITNESS. Do końca 2022 roku oznaczenie Nutri-Score będzie obecne na produktach 16 marek Nestlé – mówi Blanka Mellova, Kierownik ds. Żywienia, Zdrowia i Wellness Nestlé Polska S.A.

Inicjatorzy badania sformułowali kilka porad dla konsumentów:

Porada #1: Nutri-Score służy do porównywania produktów tej samej kategorii. A więc jeśli chcemy kupić np. płatki śniadaniowe, a półka sklepowa oferuje wiele wariantów i nie wiemy, który wybrać – Nutri-Score może przyspieszyć decyzję, zachęcając do wyboru produktu o wyższej wartości żywieniowej.

Porada #2: Nigdy nie porównujmy oznaczenia Nutri-Score na produktach różnych kategorii – np. owsianki i oliwy: to, że owsianka ma oznaczenie Nutri-Score A, a oliwa C nie oznacza, że mamy przestać dodawać tę ostatnią do ulubionej sałatki. Dlatego system ten nie służy do porównań pomiędzy kategoriami produktów: serów do batonów czy przetworów z ryb do napojów gazowanych.

Porada #3: Czy litera E na czerwonym tle oznacza, że trzeba zrezygnować z takiego produktu? Nie! To informacja, że ten produkt powinien być spożywany rzadziej lub w mniejszych ilościach. Dzięki temu mamy możliwość świadomego zbilansowania swojej diety. Wszystkie produkty, niezależnie od ich oceny w systemie Nutri-Score, mogą mieć swoje miejsce w prawidłowo zbilansowanej diecie, jeżeli są spożywane w odpowiedniej ilości lub częstotliwości.

Porada #4: Nutri-Score może pomóc w podjęciu szybkiej decyzji i wyborze jednego produktu spośród wielu w ramach danej kategorii. Ci konsumenci, którzy chcą głębiej przeanalizować wartość odżywczą produktu, mogą to zrobić, zerkając na oznaczenie Referencyjną Wartością Spożycia (RWS), znajdujące się z tyłu opakowania.