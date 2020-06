Jak obniżyć koszty wynajmu magazynu?

Najemcy często zapominają, że koszty związane z prowadzeniem działalności w danym obiekcie to nie tylko czynsz, który płacimy wynajmującemu. Opłata eksploatacyjna, tak zwany service charge, to koszt utrzymania obiektu, często będącego częścią większego parku magazynowego, który refakturowany jest przez wynajmującego na poszczególnych najemców. Głównym elementem tej opłaty są podatki od nieruchomości, którymi obciążany jest właściciel, a których wysokość ustalana jest przez gminę – mówi Daniel Kempa , Associate w dziale Industrial & Logistics Cushman & Wakefield.

Dlaczego opłata eksploatacyjna jest raz większa, a raz mniejsza?

Najbardziej niekorzystna dla najemcy jest sytuacja, w której grunt, na którym postawiony jest magazyn jest w użytkowaniu wieczystym, ponieważ wysokość tej opłaty jest zdecydowanie większa niż w przypadku pełnej własności gruntu. Kolejną ważną składową opłaty eksploatacyjnej jest ochrona wraz z monitoringiem nieruchomości oraz całego terenu. Tutaj – tak jak w przypadku podatków – wysokość tej opłaty w znacznej mierze jest niezależna od wynajmującego, ponieważ na jej wysokość wpływa głównie płaca minimalne regulowana przez państwo.

Ubezpieczenie nieruchomości, nadzór techniczny nieruchomości, utrzymanie części wspólnych, takich jak terenów zielonych, dróg, oświetlenie czy odśnieżanie dachów to kolejne elementy, które wchodzą w skład opłaty eksploatacyjnej. Ważnym elementem o którym często się zapomina jest również wynagrodzenie zarządcy nieruchomości, które dochodzi do 3% wartości rocznego czynszu płaconego przez najemcę. Kolejnym kosztem związanym z wynajęciem magazynu są koszty mediów. Uzależnione są one oczywiście od zużycia przez konkretnego klienta – są nimi m.in. prąd, woda, ogrzewanie, teletechnika czy media technologiczne.

Obniżenie kosztów magazynowych? Zwróć uwagę na ogrzewanie i izolacyjność cieplną budynku

Warto zwrócić uwagę na sposób ogrzewania hali. Najczęściej obiekty magazynowe ogrzewane są za pomocą gazu, poprzez promienniki bądź nagrzewnice. Kluczowe w tym przypadku jest źródło pochodzenia gazu, czyli czy jest to gaz z sieci gazociągowej czy gaz typu LPG. Druga ze wskazanych opcji jest znacznie droższa, co oczywiście wpływa na koszty eksploatacji danej powierzchni magazynowej.