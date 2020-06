Jak obywatele Unii Europejskiej oceniają swoją sytuację finansową? (badanie)

Jak czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE", Eurofound, czyli europejska agencja zajmująca się badaniem jakości życia i pracy przeprowadziła badanie dotyczące warunków funkcjonowania i nastrojów mieszkańców Unii Europejskiej podczas pandemii COVID-19. Wynika z nich, że ponad jedna trzecia obywateli Unii Europejskiej źle ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego i spodziewa się jej pogorszenia w ciągu najbliższych miesięcy. Nieco ponad połowa (54 proc.) nie spodziewa się znacznych zmian swojej sytuacji finansowej, a 8 proc. liczy na jej poprawę.

Najgorzej - jak czytamy - swoją sytuację finansową oceniają obywatele Bułgarii: około 60 proc. z nich ocenia ją negatywnie, a 62 proc. spodziewa się pogorszenia w kolejnych trzech miesiącach. Nieco lepiej, jednak wciąż gorzej w porównaniu do średniej europejskiej, postrzegają swoją sytuację mieszkańcy państw z basenu Morza Śródziemnego (Grecji, Hiszpanii, Malty, Włoch i Cypru) oraz mieszkańcy Słowacji, Węgier, Chorwacji i Polski. Nie bez znaczenia - napisano - że w negatywnej ocenie swojej sytuacji finansowej pozostaje fakt, że ponad 40 proc. mieszkańców Polski, Litwy, Chorwacji, Bułgarii i Rumunii nie posiada żadnych oszczędności, które umożliwiłyby im utrzymanie dotychczasowego standardu życia w przypadku utraty dochodu.

Na tle innych krajów wyróżniają się odpowiedzi Szwedów. Wprawdzie - jak zaznaczono - względnie niski odsetek mieszkańców Szwecji wskazuje na obecne trudności finansowe, to już połowa badanych spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji materialnej. Co ciekawe, jedynie 5 proc. liczy na poprawę sytuacji i jest to najniższa wartość wśród wszystkich krajów UE.

Napisano, że zdecydowanie na plus w porównaniu do reszty państw UE, wypadają Duńczycy, wśród których jedynie 12 proc. oceniło swoją sytuację negatywnie, a 10 proc. prognozuje dalsze pogorszenie.

Mimo braku wyraźnego optymizmu w zakresie prognozowanej sytuacji finansowej, z badań Eurofound wynika, że Europejczycy generalnie patrzą na życie dość optymistycznie: 45 proc. ocenia przyszłość pozytywnie. Szczególnie optymistycznie - jak czytamy - nastawieni są mieszkańcy krajów skandynawskich Finowie, Duńczycy, zmagający się ze specyficzną polityką pandemiczną Szwedzi.