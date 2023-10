Bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczową kwestią w obecnych niespokojnych czasach. Sprawdzamy jak do tej kwestii, a także ochrony środowiska oraz rolnictwa ekologicznego odnoszą się poszczególne ugrupowania startujące w najbliższych wyborach.

Jak poszczególne ugrupowania patrzą na kwestie ekologii i polityki zywnościowej? /fot. Element5 Digital

- Jak wynika z analiz programów wyborczych startujących komitetów, wszystkie ugrupowania odnoszą się w mniejszy lub większy sposób do ochrony środowiska. O rolnictwie, lasach, wodzie, a także środowisku w ogóle i klimacie wypowiadają się wszyscy kluczowi politycy. Dlatego we współpracy z MamPrawoWiedziec.pl stworzyliśmy Zielony Latarnik WWF i postanowiliśmy sprawdzić, co konkretnie myślą nasi przyszli reprezentanci w polskim parlamencie – mówi dr Olga Kazalska, Ekspertka ds. Polityki Środowiskowej.

Polscy politycy mówią o ochronie środowiska

Na pytania postawione przez WWF odpowiedziało 14 ugrupowań politycznych: Inicjatywa Polska, Koalicja Obywatelska, Konfederacja Wolność i Niepodległość, Kukiz15, Nowa Lewica, Nowoczesna, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, Porozumienie, Polska Partia Socjalistyczna, Razem, Unia Pracy, Zieloni oraz Bezpartyjni Samorządowcy.

- Odpowiedzi ugrupowań politycznych w Zielonym Latarniku WWF, wskazują na to, że tematy związane z bezpieczeństwem energetycznym, żywnościowym i wodnym są ważne dla większości partii politycznych. Jest to wyraźny sygnał, że po wyborach ochrona środowiska i zrównoważony rozwój mają szansę stać się istotnym elementem debaty i aktywności politycznej – komentuje dr Olga Kazalska.

Państwo powinno zapewnić dostęp do przystępnej cenowo żywności ekologicznej

Bezpieczeństwo żywnościowe Polski o jakie postulujemy oznacza stan, w którym wszyscy Polacy, bez względu na miejsce zamieszkania będą mieli zapewniony równy dostęp do żywności o najwyższej jakości, czyli bezpiecznej, odżywczej i różnorodnej. Dotyczy to zarówno obecności takiej żywności w sklepach, jak i jej przystępnych cen. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie konsumentów, którzy poszukują̨ produktów wytworzonych z poszanowaniem środowiska i zwierząt, bez stosowania syntetycznych środków produkcji jest m.in. żywność́ ekologiczna - mówi Marta Grzybowska, Ekspertka ds. Zrównoważonej Konsumpcji, Fundacja WWF Polska

Podobne stanowiska wybrzmiały podczas debat WWF Polska w Onet. Większość polityków deklarowało, że rolnictwo ekologiczne potrzebuje systemowego wsparcia.

W opinii Koalicji Obywatelskiej, państwo powinno stwarzać́ warunki, w których producenci żywności w wyniku działania rachunku ekonomicznego zmienią metody produkcji żywności na ekologiczne. Urszula Zielińska z Zielonych przekonywała podczas debaty zorganizowanej przez WWF, że żywność ekologiczna to dłuższe życie, dłuższe zdrowie – po prostu zdrowsi ludzie w kraju.

O systemowym wsparciu dla produkcji żywności ekologicznej mówiły też przedstawicielki Nowej Lewicy. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy Razem, współtworzącej komitet lewicy, była zdania, że należy zmniejszyć́ zależność rolnictwa od pestycydów i nawozów sztucznych, pilnie eliminując związki najbardziej szkodliwe dla człowieka i środowiska, a także skracać drogę żywności „z pola na stół”.

Jak mówią politycy, ekologiczna produkcja żywności to przyszłość polskiego rolnictwa. Według Joanny Muchy z Polski 2050, która wraz z PSL-em tworzy komitet Trzecia Droga, rolnictwo ekologiczne to zdrowsza żywność, lepszy stan środowiska i większa konkurencyjność rodzimej produkcji, która może się opłacić. Z kolei, dla Marka Sawickiego z PSL, podstawą dla przystępności cenowej rolnictwa jest jego samowystarczalność energetyczna – i obecnie jest to obszar gospodarki, który przy odpowiednim wsparciu bardzo łatwo może uzyskać taką samowystarczalność.

Za zdrową żywnością opowiedział się również Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Od tego mamy ogólne normy w produkcji rolnej, żeby ludzie nie truli się tym co mogą nabyć - powiedział Krzysztof Bosak

Jak wynika z analizy odpowiedzi udzielonych przez partie w Zielonym Latarniku WWF, Konfederacja i KUKUZ’15 stoją na stanowisku, iż państwo powinno przed wszystkim stwarzać ramy prawne sprzyjające produkcji zdrowej żywności, ale to po stronie konsumentów pozostaje decyzja, jaką żywność wybierają w sklepach.

Produkty rolnictwa ekologicznego powinny stanowić część każdego zamówienia publicznego na żywność

Kandydujący w wyborach parlamentarnych politycy w większości opowiedzieli się za tym by produkty ekologiczne były obowiązkową częścią zamówień publicznych na żywność – z której wytwarzane są posiłki serwowane w szkołach, szpitalach czy innych placówkach finansowanych z budżetu państwa.

W trakcie debaty Fundacji WWF Polska, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy Razem zaznaczyła, że żywność ekologiczna powinna być premiowana i instytucjonalnie wspierana poprzez włączanie jej do zamówień publicznych, co będzie mieć pozytywny wpływ przede wszystkim na mniejsze, ekologiczne gospodarstwa rolne.

Państwo może wspierać rolnictwo ekologiczne za pośrednictwem subwencji i dopłat, a także kreując stałe rynki zbytu, np. zobowiązując szkoły i urzędy publiczne, by produkty ekologiczne stanowiły obowiązkową cześć zamówienia publicznego na żywność. Wprowadzenie obowiązku ujęcia produktów ekologicznych w zamówieniach publicznych szkół zapewni lepszej jakości żywność w jadłospisach uczniów i uczennic, a rolnikom produkującym żywność ekologiczną – możliwość zbytu produktów u dużego, stabilnego odbiorcy. Takie rozwiązanie spowoduje wzrost zapotrzebowania na produkty ekologiczne, dzięki czemu ich produkcja stanie się bardziej powszechna. Jest to sytuacja, która jest dla wszystkich korzystna: uczniów, producentów żywności, konsumentów i środowiska. Dzięki temu, Polacy, a w szczególności dzieci, zyskają dostęp do produktów o najwyższej jakości, a w Polsce rozwijać się będzie rolnictwo ekologiczne - mówi dr Julia Dobrzańska, Ekspertka ds. Edukacji, Fundacja WWF Polska

Taki postulat popiera partia Polska 2050. Ugrupowania deklaruje nawet chęć finansowego wspierania gospodarstw ekologicznych.

Posiłki szkolne powinny zawierać więcej warzyw, owoców, nasion roślin strączkowych i żywności nieprzetworzonej

Z taką tezą zgadza się większość partii, a politycy Polski 2050 i obiecuje nawet dołączenie produktów z polskich, ekologicznych upraw do szkolnych posiłków. Podobnie myślą Bezpartyjni Samorządowcy. Opowiadają się za wprowadzeniem darmowych, zbilansowanych dietetycznie i zdrowych posiłków dla wszystkich uczniów w Polsce. Jest to według nich tym bardziej istotne, iż widzimy w Polsce falę otyłości wśród dzieci, co ma niewątpliwie niekorzystny wpływ na ich zdrowie i chęci do nauki.