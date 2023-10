W Polsce każdego roku marnuje się 4,8 miliona ton żywności i to konsumenci odpowiadają za 60% całości wyrzucanego jedzenia. Na potrzeby raportu „Nie Marnuj Jedzenia 2023” Banki Żywności przeprowadziły badania na grupie 1000 osób i zapytały o nawyki dotyczące marnowania jedzenia.

W tym roku ponad połowa ankietowanych (56%) przyznała się do marnowania żywności w swoich domach. Jest to negatywny rekord w 14-letniej historii prowadzenia badań przez Banki Żywności. Najczęściej w koszach lądują pieczywo (52%), owoce (38%), warzywa (36%) oraz wędliny (32%).

Marnowanie żywności to problem, który ma ogromne konsekwencje dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Raport Banków Żywności pomaga lepiej zrozumieć to zjawisko i jego. Dla naszej organizacji żywność jest wszystkim: to bezpłatna pomoc, którą możemy przekazać potrzebującym, to produkty, które ratujemy przed zmarnowaniem, oraz główny punkt naszej działalności edukacyjnej. Chcemy, żeby wszyscy mieli do niej równy dostęp i traktowali ją z takim samym szacunkiem – mówi Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.