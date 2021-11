Jak Polacy oceniają sytuację w kraju?

W listopadzie odsetek osób przewidujących, że ogólna sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku wyniósł 62 proc., o 6 pkt proc. więcej w porównaniu z październikiem, natomiast udział osób oceniających, że sytuacja idzie w dobrym kierunku spadł do 23 proc. z 28 proc. - wynika z badania CBOS. W listopadzie oceny bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej się pogorszyły.

Autor: PAP

Data: 29-11-2021, 13:46

W listopadzie oceny bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej się pogorszyły; fot. unsplash

Ocena sytuacji gospodarczej

"Odsetek badanych oceniających ogólną sytuację w Polsce jako złą wzrósł w listopadzie o 6 punktów procentowych (62 proc. wobec 56 proc. w październiku) i wrócił do poziomu z drugiej połowy października 2020 roku. O 5 punktów zmalał odsetek postrzegających ją pozytywnie (23 proc. wobec 28 proc. w październiku). Osób niemających sprecyzowanego zdania w tej kwestii jest tyle samo co w ubiegłym miesiącu (16 proc.). Przewaga ocen krytycznych ogólnej sytuacji w Polsce utrzymuje się od września 2020 roku" - napisano w komentarzu do badania.



"Przewidywania dotyczące zmiany ogólnej sytuacji w kraju również stały się bardziej pesymistyczne. O 4 punkty procentowe wzrósł odsetek osób przewidujących jej pogorszenie (50 proc. wobec 46 proc. w październiku), a o 2 punkty zmalał odsetek badanych prognozujących jej poprawę (13 proc. wobec 15 proc. w październiku). Ubyło także osób, które są zdania, że sytuacja w Polsce się nie zmieni (24 proc. wobec 26 proc. w październiku). To najgorsze prognozy od października 2020 roku" - dodano.



Z badania CBOS wynika, że oceny sytuacji gospodarczej pogorszyły się.



"O 8 punktów procentowych wzrósł odsetek osób uważających ją za złą (42 proc. wobec 34 proc. w październiku), a po 3 punkty procentowe zmalały odsetki oceniających ją jako dobrą (26 proc. wobec 29 proc. w październiku) oraz jako ani dobrą, ani złą (27 proc. wobec 30 proc. w październiku)" - napisano.

Pesymizm w prognozach

Autorzy raportu wskazują, że pesymizm widać również w prognozach dotyczących sytuacji gospodarczej w perspektywie najbliższego roku.

"W deklaracjach ankietowanych wzrósł odsetek przewidujących, że sytuacja się pogorszy (42 proc. wobec 39 proc. w październiku) i zmalał odsetek uważających, że się poprawi (16 proc. wobec 19 proc. w październiku). Blisko co trzeci dorosły Polak jest zdania, że stan polskiej gospodarki nie zmieni się (30 proc. wobec 29 proc. w październiku)" - napisano.



Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 4-14 listopada 2021 roku na próbie liczącej 1.100 osoby.