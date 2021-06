Jak Polacy odżywiają się w czasie pandemii? (badanie)

Samodzielne przygotowywanie posiłków, jedzenie kilku porcji warzyw i owoców dziennie oraz ograniczanie spożycia słodkich i gazowanych napojów – to zdaniem Polaków podstawa zdrowego odżywiania.

Połowa aktywnych zawodowo Polaków przyznaje, że w czasie pandemii częściej zwracała uwagę na to, by jeść zdrowo. Dotyczy to w nieco większym stopniu kobiet (54%) oraz osób w wieku 25-34 lata (57%).

Zdecydowana większość badanych przynajmniej w jakimś stopniu przygotowuje posiłki samodzielnie w domu.

Najtrudniejsze jest dla nich odpowiednie zbilansowanie składników odżywczych oraz zapewnienie różnorodności dań. 37% aktywnych zawodowo Polaków stosuje jakąś dietę, najczęściej lekkostrawną.

Aż 62% badanych dba o odpowiednie nawodnienie organizmu, a połowa interesuje się dietami i zdrowym odżywianiem (51%) oraz stara się kupować tylko zdrowe produkty spożywcze (50%) – tak wynika z badania ABR SESTA i Fitness Catering.

Numerem jeden wśród wszystkich posiłków jest obiad – aż 89% badanych przyznaje, że go spożywa. Na drugim miejscu jest śniadanie – tutaj odsetek wynosi 86%. Nieco ponad połowa respondentów przyznaje, że spożywa również deser lub podwieczorek i/ lub drugie śniadanie. Warto zauważyć, że o ile drugie śniadanie jest tak samo popularne wśród kobiet jak i wśród mężczyzn, o tyle podwieczorek – zdecydowanie bardziej wśród kobiet (62% versus 46%).

Trzy lub cztery posiłki

Osoby aktywne zawodowo zazwyczaj zjadają trzy lub cztery posiłki w ciągu dnia. Tylko 4% osób przyznaje, że je dziennie mniej niż trzy posiłki, a co dziesiąty – że więcej niż pięć posiłków. Mężczyźni częściej niż kobiety zjadają trzy posiłki (32% versus 26%), kobiety z kolei dwukrotnie częściej jedzą 6 posiłków (8% kobiet versus 4% mężczyzn). Analizując grupy wiekowe widzimy, że osoby z najstarszej badanej grupy (55+) jedzą najmniej posiłków w ciągu dnia. W tej grupie wiekowej osób jedzących pięć posiłków jest zaledwie 13%, czyli o połowę mniej niż w ogóle populacji.

Mimo, że zdecydowana większość badanych w jakimś stopniu przyrządza posiłki samodzielnie w domu, to jednak co trzeci przyznaje, że zamawia jedzenie do domu, a co piąty – że do biura. Widoczne są tutaj różnice między kobietami a mężczyznami. Kobiety częściej niż mężczyźni przygotowują posiłki samodzielnie w domu (90% versus 79%), częściej też kupują coś gotowego w drodze, np. kanapkę czy sałatkę (34% versus 21%). Mężczyźni z kolei częściej przyrządzają posiłki wspólnie z innym domownikiem (29% versus 23%), dwukrotnie częściej też przyznają, że inny domownik dla nich gotuje (29% versus 15%). Kobiety natomiast dwukrotnie częściej korzystają z diet pudełkowych (11% versus 8%).

Czasochłonne diety

37% badanych jest na jakiejś diecie. Pytani o samodzielne przygotowanie zdrowej diety przede wszystkim zwracają uwagę na czasochłonność takiego rozwiązania. Co trzeci badany podkreśla, że samodzielne przygotowanie diety jest kosztowne.

Czy dieta pudełkowa w opinii pracujących Polaków jest dla nich dobrą opcją? Co trzeci respondent przyznaje, że interesował się dietami pudełkowymi, ale z nich nie skorzystał. Nieco ponad jedna czwarta badanych zna diety pudełkowe tylko ze słyszenia. 31% respondentów posiada doświadczenia w korzystaniu z diet pudełkowych lub chce skorzystać z takiej diety w przyszłości. Polacy pytani o najważniejsze, ich zdaniem, zalety diety pudełkowej na pierwszym miejscu wymienili oszczędność czasu, na drugim zaś różnorodność posiłków oraz wygodę.

Blisko połowa badanych (46%) twierdzi, że potrafi zadbać o swoje dobre samopoczucie, 43% częściej uprawia sport, a 37% czuje, że jest w dobrej formie. Jednocześnie 46% ma poczucie, że częściej niż przed pandemią odczuwa stres, a 27% - że częściej poświęca wolny czas na pracę.

– Ostatni rok to czas istotnych zmian w wielu obszarach. Inaczej pracujemy, inaczej robimy zakupy, korzystamy z rozrywek, uprawiamy sport. Czy również inaczej się odżywiamy? Nasze badanie pokazuje, że w tym obszarze zaszły zmiany. 46% badanych przez nas osób aktywnych zawodowo w jakimś zakresie pracuje zdalnie. To oznacza, że muszą, przynajmniej częściowo, w inny niż dotychczas sposób zapewnić sobie posiłki w ciągu dnia – czy to samodzielnie gotując, zamawiając jedzenie na wynos czy korzystając np. z cateringu dietetycznego. Okazuje się też, że Polakom bardzo zależy na zdrowym odżywaniu, ale nie zawsze mają czas i umiejętności, aby się zdrowo odżywiać. W naszym badaniu zapytaliśmy również o to, czy pracownicy chcieliby, aby pracodawcy wspierali ich w zakresie posiłków – np. poprzez ich dofinansowanie? Okazuje się, że dofinansowanie posiłków to obecnie jeden z pięciu najbardziej pożądanych benefitów. Mam nadzieję, że nasz raport będzie cennym źródłem wiedzy na temat odżywiania się pracujących Polaków – komentuje Marek Lekki, Prezes Zarządu Fitness Catering.

– Dyskutując na temat szereg hipotez na etapie projektowania badania chcieliśmy z jednej strony dowiedzieć się, w jakiej kondycji psychicznej i fizycznej są pracownicy, a z drugiej strony chcieliśmy sprawdzić co różnicuje ich deklaracje. Poza, wydaje się oczywistymi zmiennymi demograficznymi, dodatkowo zauważyliśmy, że pracownicy, którzy korzystają z benefitów związanych odżywianiem się lub dofinansowaniem posiłków istotnie częściej niż niekorzystający deklarują, że są w dobrej formie, potrafią zadbać o swoje dobre samopoczucie, mają czas na planowanie zbilansowanych posiłków oraz jedzą zdrowsze posiłki. Tak więc benefity pracownicze związane z odżywianiem się wpływają korzystnie na poczucie dobrostanu fizycznego i psychicznego – komentuje dr Paweł Jurowczyk z ABR Sesta.

Badanie zostało zrealizowane przez ABR SESTA techniką CAWI (ankiety online) na próbie N=800 aktywnych zawodowo Polaków mieszkających w miastach i wsiach zlokalizowanych w odległości do 20 km od dużego miast, co pozwala na wnioskowanie przy poziomie ufności 0,95 i błędzie maksymalnym 3%. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15-21.04.2021.