Jak Polacy spędzają czas wolny w pandemii i lockdownie?

Zgodnie z wynikami badania „Czas wolny”, przeprowadzonego na zlecenie marki Wyborowa przez Centrum Badawczo-rozwojowe Biostat, najwięcej badanych przyznało, że w ostatnim roku ćwiczyło fizycznie (32,2%), sprzątało (27,1%), oglądało TV (26,4%). Około 1/4 zajęła się uprawą roślin, majsterkowaniem, czytaniem książek. Wśród ponad 20% badanych uznanie znalazły także gry planszowe, konsole i gry komputerowe.

Spośród form spędzenia czasu ze znajomymi respondenci najchętniej wybierają spacery i spotkania na powietrzu (69%). Badanie Wyborowej wskazuje jednak, że nie rezygnujemy także z niewielkich imprez w pomieszczeniach – już na 2. miejscu znalazły się domówki (59,2% badanych). Wspólne oglądanie filmów wskazało 45,7% respondentów.

Gry planszowe to powód do spotkań ze znajomymi dla aż 42,8% badanych. Respondenci uważają, że najważniejsi na domówce są znajomi. Wśród ważnych elementów spotkań towarzyskich znalazły się przekąski, chipsy, paluszki, zaś na trzecim miejscu – muzyka. Na alkohol wskazała prawie połowa badanych, podobnie liczna grupa wyróżniła ciepłe jedzenie. Dla 1/4 badanych istotne podczas domówki są gry planszowe, podobnie jak taniec lub wspólne oglądanie telewizji.

i planszowe. Prawie 1/3 badanych podczas pandemii gra w planszówki częściej niż wcześniej. Robimy to głównie dla wspólnej zabawy, towarzystwa i dobrego nastroju. Mimo pandemii, gry planszowe są powodem spotkań dla około połowy badanych. To dla nas sposób na spędzenie czasu w niewielkim gronie znajomych.

Filmy, muzyka i media społecznościowe. W czasie pandemii zwiększyła się popularność filmów i seriali na popularnych platformach streamingowych. Częstsze korzystanie z tej rozrywki deklaruje około połowa ankietowanych.

Oglądają online zwłaszcza osoby młode – ponad 65% badanych w wieku 18-24 lata oraz 47,6% osób w wieku 25-34 lata korzysta z platform częściej niż przed pandemią.

W czasie pandemii w wolnym czasie słuchamy także muzyki. W badaniu czynność tą deklaruje aż 42,2% ankietowanych. Spośród najmłodszych respondentów (18-24 lata) odsetek ten osiąga 55%, wśród starszych odpowiednio 40,8% (25-34 lata) i 31,9% (35-40 lat).

O częstszym korzystaniu z mediów społecznościowych wspomniało 46,5% badanych, zaś z komunikatorów – 44% badanych. Z większą częstotliwością robią to kobiety niż mężczyźni (wedle deklaracji ankietowanych 52% vs 35,7%). Duża ilość czasu w domu skłania nas do czytania, oglądania programów informacyjnych, rozwijania zainteresowań czy poznawania znajomych online.

Badanie „Czas wolny” zrealizowano w marcu br. przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat na zlecenie marki Wyborowa. Próba badawcza wyniosła 1000 respondentów w wieku 18-40 lat.