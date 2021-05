Polski Ład nie odzwierciedla w pełni potrzeb gospodarki żywnościowej

W propozycji Polskiego Ładu brakuje kilku istotnych elementów dla rozwoju gospodarki żywnościowej - mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 17-05-2021, 13:20

Andrzej Gantner zauważa, że w Polskim Ładzie brakuje rozwiązań dla firm spożywczych. Fot. PTWP

Skupiając się na rolniczym handlu detalicznym, przeoczono konieczność budowy mocnych powiązań pomiędzy przetwórstwem a rolnictwem - zauważa Andrzej Gantner.

Brak spółdzielczych giełd rolnych to wyraźna słabość polskiej gospodarki żywnościowej w stosunku do naszych głównych konkurentów.

Bez wsparcia zielonych inwestycji polskie rolnictwo i przetwórstwo będą narażone na bardzo wysokie koszty wynikające z niespełnienia wyśrubowanych wymagań środowiskowych.

- Moim zdaniem w propozycji Polskiego ładu brakuje kilku istotnych elementów dla rozwoju gospodarki żywnościowej. Wsparcie rolniczego handlu detalicznego, paszportyzacja żywności, czy też tworzenie manufaktur spożywczych to niewątpliwie ciekawe inicjatywy, ale diabeł tkwi w szczegółach - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

- Paszportyzacja jest niewątpliwie konieczna, ponieważ może zminimalizować ryzyka związane z bezpieczeństwem żywności i ograniczyć jej fałszowanie. Odnośnie tworzenia manufaktur, trudno ocenić ich przydatność, nie znając szczegółów. Warto jednak zauważyć, że około 90% firm na rynku produkcji żywności to firmy mikro i małe, zazwyczaj rodzinne i lokalne. Czy tworzenie kolejnych, rozdrabniających i tak mocno rozdrobniony sektor przyniesie dobre efekty? Można mieć wątpliwości zauważa Gantner.

Polski Ład "nie widzi" branży spożywczej

Dodaje, że odnośnie handlu, zapisy Polskiego Ładu nie odzwierciedlają w pełni obecnych potrzeb całej gospodarki żywnościowej.

- Czytając przedstawione priorytety można odnieść wrażenie, że jedna z największych gałęzi polskiej gospodarki, czyli przemysł spożywczy, nie istnieje. Mimo, że generuje on ponad 14% PKB i stoi za sukcesem eksportowym polskiej żywności. Skupiając się na rolniczym handlu detalicznym, przeoczono konieczność budowy mocnych powiązań pomiędzy przetwórstwem a rolnictwem. Takim powiazaniem mógłby być rolniczy handel hurtowy, czyli system nowoczesnych spółdzielczych giełd rolnych, które z jednej strony wzmocniłyby pozycję rolników, a z drugiej zapewniły przetwórstwu dostęp do dużych strumieni jednolitego pod względem jakościowym surowca - tłumaczy ekspert.

Jego zdaniem brak tego typu giełd to wyraźna słabość naszej gospodarki żywnościowej w stosunku do naszych głównych konkurentów na rynkach eksportowych UE i krajów trzecich.

- Stworzenie systemu spółdzielczych giełd rolnych to niewątpliwie duża inwestycja, ale ze wszech miar opłacalna i dająca impuls do rozwoju. Może w zapowiadanych inwestycjach dotyczących logistyki i łańcuchów dostaw, w końcu znajdzie się inwestycja w nowoczesny handel hurtowy. Byłaby to niewątpliwie historyczna i dająca mocny impuls rozwojowy decyzja - mówi Andrzej Gantner.

Polski Ład a zielona transformacja

- Brakuje też odniesienia do inwestycji w zieloną transformację, a to przecież, biorąc pod uwagę cele europejskiego Green Deal będzie kluczowy element zmian w całym europejskim rolnictwie i przetwórstwie. Warto zaznaczyć, że bardzo kosztowny element. Bez wsparcia tych inwestycji zarówno polskie rolnictwo jak i przetwórstwo będą narażone na bardzo wysokie koszty wynikające z niespełnienia wyśrubowanych wymagań środowiskowych - podkreśla.

- Przejście na niskoemisyjną gospodarkę żywnościową nie oznacza wyłącznie zmian w transporcie. Dotyczy zmiany w całym łańcuchu produkcji żywności od pola do stołu. Wpłynie na strukturę produkcji rolnej, agrotechnikę, dekarbonizację przetwórstwa, aż po zmiany w opakowaniach i znakowaniu żywności. Koszty tych zmian będą liczone w setki miliardów złotych - dodaje.

- Brak inwestycji w tych obszarach prędzej czy później uderzy w polską gospodarkę żywnościową poprzez drastyczne podwyżki cen żywności i utratę konkurencyjności na rynkach eksportowych. Pominięcie tego obszaru w Polskim Ładzie wydaje się zatem poważnym strategicznym błędem o długofalowych konsekwencjach - podsumowuje Andrzej Gantner.