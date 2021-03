Jak praca zdalna wpływa na pracowników?

Z każdym miesiącem trwania w systemie częściowej pracy zdalnej, pracodawcom łatwiej ocenić jej wpływ na efektywność pracy zespołów. Rekruterzy również wiedzą już, jak bardzo ten tryb pomaga lub przeszkadza w wykonywaniu codziennych zawodowych obowiązków. To, co cieszy rekruterów to dostępność kandydatów. Wszyscy przeszliśmy w tryb spotkań online i większość kandydatów nadal częściowo lub całkowicie korzysta z homeoffice, a więc zdecydowanie łatwiejsze stało się dotarcie do kandydatów oraz zaproszenie ich do rozmowy o zmianie pracy. Problemem przestało być szukanie terminu spotkania w ciągu dnia lub popołudniu (kosztem rodzinnych zobowiązań), a także czas dojazdu.

Wszystkie kłopoty logistyczne rozwiązały się, a wszelkie konieczne narzędzia do rozmów online mamy już w swoich telefonach komórkowych lub na komputerach. W czasie homeoffice znalezienie w ciągu dnia jednej godziny na interview przestało być kłopotem - przecież ta forma pracy zakłada pewną elastyczność.

–Pandemia spowodowała, że świat zaczął się wydawać mniej stabilny. Nawet w branży finansowej, której nie dotknął zbyt mocno lock down (bo ta od dawna jest omnichannel’owa), nastrój niepewności udzielił się pracownikom, którzy jeszcze nie myślą o zmianie zawodowej, ale sprawdzają nowe możliwości. Dokładnie tak, jak w każdym kryzysie. I jak w każdym kryzysie są organizacje, które będą zabiegać o to, by zachować swój stan posiadania i często drogą redukcji kosztów, próbować walczyć o rentowność firmy. Są też takie, które postanowią wykorzystać ten czas, aby spróbować pozyskać z rynku najlepszych specjalistów i wraz z ich kompetencjami, poczynić inwestycje, które, być może w dłuższej perspektywie czasu, dadzą im przewagę rynkową, a może przejdą do historii, jako świetne, lecz niezrealizowane pomysły– mówi Magdalena Bylinowicz, Executive Manager HRK.

Wpływ homeoffice na zmianę pracy

W każdym z tych przypadków rekruterzy są pomocni i mogą wspierać organizacje w procesie znalezienia i zatrudnienia najlepszych pracowników. Niestety, na rynku pracy bardzo widoczne jest, że pomimo dość łatwego wchodzenia w rozmowy o wyzwaniach, często osoby skuszone wizją nowych wyzwań nie decydują się na zmianę. I paradoksalnie, zarówno decyzjom o zmianie pracodawcy, jak i decyzjom o pozostaniu w organizacji, pomaga praca zdalna.